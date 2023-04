S finančáky je to jako s poštou, stát špatně komunikuje, vadí starostům

Skeptičtější k oznámeným změnám jsou starostové na Ústecku a Královéhradecku, naopak v Moravskoslezském nebo Středočeském kraji problémy nečekají, protože rušená pracoviště už nyní fungovala omezeně a lidé mohou většinu agendy vyřešit elektronicky.

Proti rušení se staví například starosta Dvora Králové Jan Jarolím, podle něj je nešťastné a těžko přijatelné. „Spádová oblast města čítá téměř 30 tisíc občanů. Proto by mělo smysl, aby v pátém největším městě kraje zůstalo pracoviště i nadále zachováno,“ řekl. On i řada dalších starostů rovněž vytýká ministerstvu absenci komunikace, někteří se novinky dozvídali z e-mailu, jiní z médií.

Navštěvujete finanční úřad fyzicky? ano 963 ne 3846

Negativně se na situaci dívají také v Ústeckém kraji. Starostka Bíliny na Teplicku řekla, že s krokem zásadně nesouhlasí. „Toto ministrovi financí sdělíme, ale předpokládáme, že nám to bude k ničemu stejně jako u rušených poboček pošt,“ uvedla.

Podobný pohled má i starosta Podbořan na Lounsku Radek Reindl. „Jsme strukturálně postiženou oblastí, na což nikdo nebere zřetel. Nikdo s námi záměr nekonzultoval, dozvídáme se o tom z médií,“ vysvětlil. Dodal, že to považuje za ostudnou záležitost, která je v rozporu s reformou veřejné správy.

Analogie s poštou se dovolává i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Je to znepokojivá a šokující zpráva. Je to děláno zase ad hoc jako u poboček pošty. Budeme chtít samozřejmě vidět jejich podrobné analýzy. Je to opět rychlá akce, která se má provést za několik týdnů, přitom to mělo být projednáváno s časovým předstihem,“ prohlásil.

Votice ve Středočeském kraji berou volné prostory naopak jako výhodu, město plánuje bývalou pobočku přeměnit na školní družinu. Podle starosty je logické, že v době digitalizace se osobní styk zmenšuje. „Nás to tolik nermoutí, lidé pod 65 let už finanční úřad téměř nepotřebují, buď jako živnostníci a podnikatelé vyřizují vše přes datovou schránku, nebo jim dělá přiznání zaměstnavatel, a starších lidí se to většinou netýká. Je to něco jiného než pošty,“ řekl.

S úpravou sítě finančních úřadů nemají problém ani v Moravskoslezském kraji. „Většina těchto pracovišť je v režimu 2+2, to znamená, že nemají žádného zaměstnance, zajíždí se tam,“ řekla mluvčí krajského finančního úřadu. Pokud by nějaké pracovní místo bylo zrušeno, zaměstnancům by podle ní byla nabídnuta jiná vhodná místa.

„Můžeme se jen podivit, že se ruší něco, co je již dávno zrušené,“ podotkl bohumínský místostarosta Lumír Macura.

Hlučínský starosta uvedl, že o možném zrušení územního pracoviště finančního úřadu ví již delší dobu. „Je to na základě požadavku úřadu práce, který pro své klienty potřebuje rozšířit služby. Je nám to líto, ale s předpokládanou digitalizací státní správy je to asi logický krok. Věříme, že v inkriminovaných měsících budou služby finančního úřadu v Hlučíně zajištěny, jak nám bylo přislíbeno,“ uvedl.