Firmy pomáhají. Cizrna, quinoa či datlový sirup. Díky sbírce ochutnají děti z domovů i potraviny, které neznají

Stačil jeden víkend, a v obchodech řetězce Albert po celém Česku se za pouhé dva dny vybralo 181 tun jídla, tedy 362 tisíc porcí. Jde o trojnásobné množství ve srovnání s výtěžkem vybraným v obchodech Albert v rámci celonárodní Sbírky potravin, která se konala v listopadu. K té se připojil i sám obchodník, který v předvánočním období potřebným daroval milion porcí čerstvých i trvanlivých potravin, a to nad rámec své celoroční spolupráce s potravinovými bankami.

Domovy zájem zákazníků překvapil

Velká část potravin potěšila děti v dětských domovech po celé republice. Domovy použijí dar například ke společnému vaření a pečení cukroví, včetně přípravy vánočního menu, protože ne všechny děti mají to štěstí a mohou trávit Vánoce doma s rodinou. „Velkou radost nám udělala vánoční těsta, děti začaly hned péct vánoční cukroví. Mezi další vybrané potraviny patřily různé cukrovinky a pití, které nám bude zdobit i vánoční štědrovečerní stůl. Pomůže nám i vybraná drogerie a kompoty. Toto všechno budou mít naše děti na přilepšenou,“ vyjmenovává Ilona Hellerová, ředitelka Dětského domova Česká Lípa.

Organizace jsou za potraviny, které lidé darovali, vděčné. Díky sbírce totiž například ve Zlíně zbudou peníze i na sportovní vyžití dětí. „Tak velký zájem lidí jsme vůbec nečekali. Myslím, že zásoby trvanlivých potravin máme minimálně na rok. Díky nim ušetříme finance, které budeme moci použít pro děti. Pokud to situace dovolí, určitě pojedou na zimní lyžařský tábor, kam se všechny moc těší. Dokonce se ve sbírce objevily i pro děti neznámé potraviny, které ochutnají poprvé,“ uvádí Ivana Křenová, vychovatelka ze zlínského dětského domova.

Například to je cizrna a quinoa, kterou děti ze zlínského domova nikdy neměly, nebo žitná mouka, kterou v domově nekupují. V balíčcích překvapil také datlový sirup. „Dostali jsme i spoustu drahých čajů, které si na domově finančně nemůžeme dovolit,“ dodává Ivana Křenová.

Šunka u dětí zabodovala

Z potravin, které se vybraly, připraví sváteční vánoční tabuli i v Dětském domově Dubá – Deštná. Podle tamní ředitelky Zdeňky Slavíkové si děti vyzkouší vařit podle nových receptů a upéct několik druhů cukroví. „K Vánocům dobré jídlo patří,“ říká Zdeňka Slavíková.

Jídelníček v tomto domově už dětem zpestřily i potraviny, které daroval Albert. V domově si ihned všimli, že zásilka je jiná, než běžně z potravinové banky dostávají. „Děti měly největší radost ze šunky, ale samozřejmě nás potěšilo všechno. Je báječné si takto zpestřit jídelní lístek, navíc bez investic,“ doplňuje Zdeňka Slavíková. Ušetřené finance mohou pak domovy využít například na zájmové kroužky či prázdninové pobyty.

Očekávání se mohou plnit díky sbírce

Mezi nejčastěji darované produkty patřily mouky či mléka k vánočnímu pečení, oříšky, dětské výživy, těstoviny, čaje, výjimkou nebyly ani exkluzivnější cukrovinky.

„Předvánoční a vánoční čas je pro lidi, které trápí sociální nebo ekonomické problémy, velmi náročný. S tímto obdobím se pojí různá očekávání, která jsou pro ně těžká splnit. Zároveň lidé také tráví více času doma, senioři přicházejí do domácí péče, takže je potřeba i více řešit jídlo,“ popisuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Darované jídlo ze sbírky řetězce Albert putuje přímo do téměř pěti desítek dětských domovů, neziskových organizací či charit a také do všech potravinových bank, které je distribuují až k desítkám tisíc lidí. „Doufáme, že je potravinový dar v předvánočním čase vítanou pomocí pro tisíce potřebných, jako jsou matky samoživitelky, senioři, dětské domovy či rodiny v nouzi. Rádi bychom velmi pěkně poděkovali všem, kteří se do sbírky zapojili, tedy našim zákazníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům i organizacím,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.