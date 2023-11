Přerozdělení daně z hazardu se majitelům kasin nelíbí, prošlo už ale i Senátem

Daň vybraná z takzvaných technických hazardních her (tedy her provozovaných prostřednictvím technického zařízení, v kamenných provozovnách i online her) se v současné době přerozděluje mezi stát a obce, kdy státu putuje 35 procent z vybrané daně a obcím 65 procent. Týká se to však pouze těch obcí, které mají na svém území povolená zařízení k provozu těchto her. A vybraná daň se mezi ně přerozděluje právě podle počtu povolených zařízení.

„Podle posledních dat je v České republice 247 obcí, které na svém území povolují tzv. land-based technickou hru (tedy hru na přístrojích v kamenných provozovnách, pozn. red.). Tyto obce tak tvoří necelá čtyři procenta z celkového počtu obcí,“ uvádí mluvčí ministerstva financí Petr Habáň. Výnos daně z technických her tak plyne na úkor ostatních obcí pouze jim. „To je zejména u technické hry na internetu bezdůvodné. Dopady hraní na internetu totiž nejsou vázány na místo, kde má hazardní společnost provozovnu či sídlo,“ říká Petr Habáň.

Kompromis jako výsledek?

Součástí konsolidačního balíčku je proto mimo jiné i změna rozdělení inkasa daně z hazardních her. Výnos ze všech online hazardních her bude nově stoprocentním příjmem státního rozpočtu. U land-based her se situace proměňuje. Původní návrh v konsolidačním balíčku počítal s dělením v poměru 35 procent státu a 65 procent obcím podle počtu obyvatel. Následně ministerstvo financí vyhovělo připomínkám a druhý návrh předpokládal rozdělení inkasa daně v poměru 35 procent státu a 65 procent obcím, ale podle počtu povolených zařízení, nikoli podle počtu obyvatel.

Ani tento návrh ale nebyl přijat, a tak vznikl kompromisní návrh, který už schválil i Senát. „Výnos daně z land-based technických her bude z 55 procent příjmem státu, 22,5 procenta bude rozděleno mezi obce podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbylých 22,5 procenta se rozdělí mezi všechny obce,“ vysvětluje Petr Habáň.

Jde o kompromisní politickou dohodu mezi variantami ponechat celý výnos z hazardních her pouze obcím, které hazardní hry na svém území povolují, nebo naopak rozdělit celý výnos z land-based technických her mezi všechny obce obdobně jako výnos daně z příjmů právnických osob. Ta se však provozovatelům nelíbí. „Celé toto vnímáme to jako nekoncepční krok vlády, která se snažila nalézt finance pro schvalovaný úsporný balíček z vnějších zdrojů, které nesystémově využije na zahlazení jiných deficitů a nikoli na vložení prostředků do eliminace negativních vlivů z hazardu, kterými se vždy při návrhu restrikcí zaštiťuje,“ říká Tomáš Kment prezident Asociace společností provozujících kasina v České republice.

Nepřípustné a nespravedlivé

Provozovatelé kasin s kompromisním řešením nesouhlasí. „Přerozdělování daně z hazardních her do všech obcí podle počtu obyvatel nedává žádný smysl. Za nás jako provozovatele je nepřípustné a nespravedlivé přerozdělit hazardní daň i tam, kde je třeba i roky prohibiční stav,“ říká Miloslav Bohůnek, manažer sítě Star Casino. „Každá samospráva toto rozhodnutí učinila dobrovolně a po demokratickém hlasování. Nevidíme tedy žádný důvod, proč část těchto prostředků by měla náležet i samosprávám, které tento typ podnikání považují za neakceptovatelný,“ dodává Tomáš Kment.

Panují také obavy, že po přijetí současného návrhu by vzrostl počet prohibičních vyhlášek, což by vedlo k prohloubení šedé zóny černého hazardu. „Dalším negativním vlivem bude i to, že jako hazardní branže vytváříme nepřímo téměř 30 tisíc pracovních pozic a ty budou v návaznosti na rozhodování obcí a reakcí na současný stav přerozdělování hazardní daně zcela oprávněně v ohrožení,“ doplňuje Miloslav Bohůnek.

I nadále je proto zastáncem toho, aby výnos z technických her zůstal pouze v těch obcích, které hazardní hry povolují. „Vnímáme už jako velký ústupek na úkor rozpočtů obcí, že státu připadne zpátky sto procent výnosu z daně z online hazardních her,“ dodává.

Obcí, kde by byl hazard zcela zakázán, je však minorita. Z celkového počtu 6 254 obcí jich přibližně 500 nějakým způsobem reguluje hazard na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. „Z těchto 500 obcí jich cca 300 na svém území zcela zakázalo provozování technické hry. Zbývajících více než 5 700 obcí hazard na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek vůbec nereguluje, tedy ho ani nepovolují ani nezakazují,“ uzavírá Petr Habáň.