Co čeká na poradce Petra Fialy: symbolická odměna a dva dny práce za měsíc.

Žádný z dotázaných ekonomických poradců se ohledně nové pozice s premiérem Petrem Fialou zatím ještě osobně nesešel. Analytiky s nabídkou poradenské funkce oslovil David Havlíček z Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP. Ten má být rovněž členem Fialova poradenského týmu.

„S panem premiérem jsem ještě neměla žádné úvodní osobní setkání. O spolupráci jsem zatím hovořila s Davidem Havlíčkem, který mne oslovil na základě dobrozdání pana premiéra,“ uvedla pro iDNES.cz Helena Horská, která je v současnosti hlavní ekonomkou Raiffeisenbank.

Fialův ekonomický tým má být poměrně početný. Kromě Heleny Horské a Davida Havlíčka v něm zasedne třeba i hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček, ekonom Daniel Münich, odborník na eGovernment a digitální transformaci Zdeněk Zajíček nebo Karina Kubelková, která je hlavní analytičkou Hospodářské komory.

Podle Horské se má orgán zaměřovat na střednědobé a dlouhodobé ekonomické trendy. Má jít o velmi otevřenou diskuzi ohledně strategie i vize České republiky ze strany odborníků z různých oblastí. Odpovědnost za rozhodnutí však bude na vládě.

„V týmu pana Fialy jsem za ekonomickou oblast. Z mé strany půjde hlavně o veřejné finance, strukturu ekonomiky nebo třeba o vývoj zahraničního obchodu. V žádném případě nebudu ostatním oponovat třeba v sociální oblasti nebo otázce bezpečnosti. S ostatními ekonomy jsme ještě nediskutovali, kterou konkrétní oblast bude mít každý z nás na starosti,“ řekla Horská.

Poradenství jako služba společnosti

Helena Horská pro iDNES.cz uvedla, že podle předběžných dohod by práce měla zabrat dva volné dny v měsíci. Za konzultace nebude pobírat žádnou odměnu, což bylo i její podmínkou. Pozici totiž chápe jako službu společnosti.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank nebyla zároveň o nabídce rozhodnutá hned a potřebovala trochu času na rozmyšlenou. „Musela jsem nejprve zjistit, co bude mým cílem a co se ode mne vlastně očekává. Zajímala mne i časová náročnost. Potřebovala jsem i schválení ze strany mého zaměstnavatele,“ říká.

Daniel Münich, který je rovněž součástí Fialova ekonomického týmu, rovněž nečeká, že by práce měla být nějak extra časově náročná. Spolupráce bude podle něj trvat tak dlouho, dokud bude panovat spokojenost na obou stranách. „Netuším, jak bude práce časově náročná. Nemyslím si ale, že půjde o něco zásadního,“ uvedl.

Ekonom předpokládá, že bude pracovat hlavně v oblastech, kterým se profesně věnuje. Mělo by tak jít hlavně o ekonomii školství, vzdělávání, hodnocení výzkumu nebo sociální věci. Münich je ale i odborníkem na trh práce nebo na oblasti hodnocení dopadů regulace.

Drobná odměna

I on potřeboval nabídku, která by měla být odměňována spíše symbolicky, promyslet. „Byl jsem informován, že poradenská pozice by měla být nějakým způsobem honorována. Určitě ale nepůjde o velkou odměnu. Placené to nějak bude, ale kvůli penězům to určitě nedělám. Chápu to jako službu veřejnosti. Přesto jsem se ale předtím musel poradit ještě se svým zaměstnavatelem,“ dodal Daniel Münich.

Ekonomická redakce iDNES.cz se obrátila s dotazy i na Štěpána Křečka, který je ale zatím nechtěl komentovat.

Kromě ekonomů by součástí Fialova týmu měl být třeba i renomovaní lékaři, odborník na kardiovaskulární chirurgii, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka a lékař se specializací na oblast dětské chirurgie a traumatologie Petr Gál.

Na seznamu poradců dále figuruje i ředitel Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl nebo vedoucí Katedry sportovních her a člen vědecké rady na Masarykově univerzitě Jiří Nykodým.

V oblasti médií bude premiérovi radit i dlouholetý novinář a mediální manažer Michal Klíma, který je předsedou správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu a místopředsedou správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Poradcem bude i Jakub Kajzler, který se specializuje se na zemědělskou politiku. Na monitoring a analýzu legislativy Evropské unie, především v oblasti politiky životního prostředí, se specializuje Ondřej Krutílek, který vyučuje na Masarykově univerzitě.