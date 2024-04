Inflaci střídá cenová diskriminace, říká expert. Podle něj nastoupila nová éra

Lidovky.cz: V únoru klesla inflace na dvě procenta. Co nás čeká v nejbližší době?

Pokud jde o letošek, je víceméně rozhodnuto, že inflace už nebude žádný problém, respektive se už nevrátí na dvouciferná čísla. A je také zřejmé, že nezůstane na dvou procentech. Bude kolísat mezi dvěma až třemi procenty kvůli působení srovnávací základny loňského roku, kdy se ceny vyvíjely dost nezvykle. Nelze vyloučit, že vystoupá až ke třem procentům, aniž by se v ekonomice stalo cokoliv varovného.

Lidovky.cz: Jaké je riziko, že by se ceny mohly opět utrhnout ze řetězu?

Největší nejistotou je, co se stane, až se obnoví spotřeba domácností. Ta je oproti předcovidové úrovni dramaticky utlumená. Jsme v reálném vyjádření asi osm procent pod spotřebou roku 2019, což je v rámci Evropské unie naprostý unikát. Spotřeba domácností představuje asi 45 procent našeho hrubého domácího produktu (HDP) a my jsme poslední zemí EU, která se co do vývoje HDP ještě nevrátila na hodnoty před covidem. Druhé nejhorší bylo Německo s minus dvěma procenty.