O kolik nás obrala inflace. Výše ztráty závisí na tom, jak lidé s úsporami naložili, tratili ale všichni

Inflace v posledních dvou a půl letech pořádně potrápila domácnosti. Ty přišly do této chvíle, kdy její míra poklesla na 2,3 procenta, o velkou část svých úspor.

„Průměrná domácnost, která se snažila od poloviny roku 2021 do konce letošního ledna dopady inflace mírnit tím, že využívala bankovní termínovaný účet, tedy vklad s dohodnutou splatností do dvou let se zhodnocením deset procent, přišla za tuto dobu o 20 procent svých úspor,“ přiblížil serveru Lidovky.cz analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Pokud domácnost nechala úspory ležet na běžném účtu, jejich hodnota se za stejné období smrskla dokonce o 27,5 procenta.