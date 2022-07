Němci hledají, jak zachovat levnou jízdenku na vlaky a ukončit tarifní džungli

Jízdenku, která za měsíční paušál devět eur umožňuje cestovat regionální dopravou po celé zemi, vláda zavedla v červnu na čtvrt roku, aby obyvatelům kompenzovala vysoké ceny energií a pohonných hmot. Lidé tak díky lístku mohou celý měsíc bez omezení cestovat veškerou regionální a městskou dopravou, jízdenka neplatí jen v rychlících, rychlovlacích ICE a dálkových autobusech.

Podle aktualizované bilance Svazu německých dopravních podniků (VDV) si v červnu tuto jízdenku v 83milionovém Německu zakoupilo asi 31 milionů lidí. To, že se myšlenka levného jízdného Němcům líbí, dosvědčuje nejen prodej devítieurového lístku, ale také výsledky průzkumu agentury Ipsos. Z něho vyplynulo, že 85 procent Němců by přivítalo dlouhodobou státní podporu hromadné dopravy.

VDV proto nyní vládu vyzval, aby v celoněmeckém tarifu pro regionální dopravu pokračovala. Cenu jízdného navrhuje 69 eur (1 689 Kč), což je sice výrazně víc než původní devítieurová jízdenka, zároveň by ale cestující zaplatili méně, než kolik stojí třeba měsíční předplatné na hromadnou dopravu v Berlíně. Podporu má VDV ve spolušéfce vládních Zelených Ricardě Langové.

„O tomto modelu se v koalici poradíme,“ řekla Langová o budoucím jednání sociálních demokratů (SPD) kancléře Olafa Scholze a koaličních Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP). Jasné ale podle Langové je to, že je nezbytné v celoněmeckém jízdném za výhodnou cenu pokračovat.

Na dorovnání výpadků příjmů za devítieurové jízdné vyčlenil Scholzův kabinet pro dopravce 2,5 miliardy eur (61,2 miliardy Kč). Podle propočtů VDV by 69eurová jízdenka přišla rozpočet na dvě miliardy (48,9 miliardy Kč) za rok.

VDV není jediný, kdo celoněmecké jízdné navrhuje. Spolkový svaz spotřebitelských centrál by chtěl měsíční jízdenku za 29 eur (710 Kč). Takové řešení by se podle agentury DPA líbilo sociálnědemokratické berlínské primátorce Franzisce Giffeyové. „Jsem pro dopravu, která by nestála více než euro denně. To by pro obyvatele byla skutečná úleva,“ řekla. Sociální demokracie v minulosti hovořila o jízdném za 365 eur (8 933 Kč) na rok, 29eurový lístek by pak ročně vyšel na 348 eur (8 517 Kč).

Myšlenku dostupného celoněmeckého jízdného nevylučují ani liberálové, jejichž šéf a ministr financí Christian Lindner chce od příštího roku zkrotit rozpočtové výdaje, které kvůli hospodářským dopadům pandemie a ruské invaze na Ukrajinu nabobtnaly do rekordních schodků. Liberální ministr dopravy Volker Wissing přislíbil, že se zasadí o prosekání současné německé džungle dopravních tarifů, jak situaci popsal.

„Pokud zmizí komplikovaná tarifní pásma a lístky budou platit po celém Německu, budou lidé veřejnou dopravu mnohem více využívat,“ řekl Wissing deníku Neue Osnabrücker Zeitung. „Konečně bychom proto měli najít způsob, jak s tarifní džunglí skoncovat,“ dodal.

Zásadním omezením současného devítieurového lístku je to, že neplatí pro dálkovou dopravu. Zatímco přímé rychlovlaky ICE zvládnou jízdu z Berlína do Mnichova zhruba za čtyři hodiny, regionální dopravou by takový výlet trval s několika přestupy přinejmenším devět hodin.

Na tuto nevýhodu teď cílí nabídka německých drah Deutsche Bahn a supermarketového řetězce Edeka. Lístek nazvaný Egal-Wohin-Ticket (jízdenka jedno kam), kterou lze v supermarketu koupit za 39 eur (955 Kč), umožňuje po Německu jednorázově cestovat odkudkoli kamkoli. Cestující mohou využít nejen regionální a městské vlaky DB, ale i dálkové včetně rychlovlaků.

Jedinou podmínkou je aktivace lístku nejpozději do konce června příštího roku s tím, že cesta se může uskutečnit až do 9. prosince 2023. Jízdenka také umožňuje vzít si s sebou zdarma jako spolucestující děti do 14 let.