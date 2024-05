Kamion před nehodou vůbec nebrzdil, moderní tahač by tragédii zabránil

Nehoda se stala v sobotu ráno po půl deváté na 377. kilometru dálnice D1 směrem na Polsko a na více než dvanáct hodin dálnici zcela uzavřela. Auto za tahačem s tankem zastavilo. Kamion už ne a osobák sešrotoval.

Policisté se domnívají, že Litevec vůbec netušil, že před ním v pravém pruhu zastavil tahač s historickým tankem a za ním pak osobní doprovodné vozidlo s majiteli tanku.

Tahač s tankem mířil na ukázkovou vojenskou akci u Bohumína. Na dálnici zastavil, protože z ní chtěl sjet k vojenskému opevnění, kde se přehlídka konala. Čekal, až se mu zvedne závora u sjezdu z dálnice.

Na videu, které koluje po sociálních sítích, je vidět, že na rovném úseku kamion za stojícími vozidly podle všeho vůbec nebrzdí. Červené osobní auto tedy smetl v plné rychlosti a natlačil ho na kamion s tankem.

Modrý bourající tahač byl dost starý, dá se předpokládat, že kdyby obviněný šofér řídil moderní kamion, nehoda by se nestala. Dnešní tahače vybavené moderními bezpečnostními systémy a asistenty totiž dokážou řidiči velmi efektivně pomáhat a zabránit problémům.

Náklaďáky jsou v zavádění technologií a nové legislativy často ještě před osobními auty.

Systémy, které pomocí dat z radarů a kamer zabrání srážce, jsou v nákladních automobilech nad 3,5 tuny v Evropské unii povinné již od roku 2013 pro nově homologovaná auta a od roku 2015 pro všechna nově vyrobená.

Zastavení kamionu a zmírnění následků umí efektivně pomoci takzvaný Advanced Emergency Braking systém, zkráceně AEB.

„AEB je systém pokročilého nouzového brzdění, který používá kameru a radar ke sledování dopravní situace před vozidlem. Účelem tohoto systému je pokud možno zabránit kolizi s vepředu jedoucím vozidlem,“ popisuje pro iDNES.cz Martin Přibyl, mluvčí českého zastoupení automobilky Scania.

Upozorňuje ale, že předpisy nevyžadují schopnost úplného zastavení před statickou překážkou. „Je tedy otázka, zda kamion jedoucí maximální povolenou rychlostí pro nákladní vozidla, která je v Česku 80 km/h, by systém dokázal sám o sobě plně zastavit za stojícím vozem. Určitě by však zmírnil sílu nárazu a upozornil řidiče na překážku,“ dodává.

„Předpisy jsou nicméně jen nutné minimum. Moderní nákladní vozidla lze vybavit a naspecifikovat tak, aby při dojíždění stojícího vozidla v případě správného nastavení sama zastavila. S ohledem na celkovou cenu nákladního auta se přitom jedná o relativně zanedbatelný příplatek,“ vysvětluje Přibyl s tím, že s jistotou by v takové situaci zabránilo střetu se statickou překážkou vozidlo vybavené adaptivním tempomatem se schopností regulace rychlosti od 0 km/h.

Pokud řidič nereaguje na pomalejší vozidlo nebo překážku před sebou, systém ho nejprve akusticky a blikající ikonkou varuje před blížícím se nárazem a v případě, že šofér ani pak nic neudělá, začne naplno brzdit. Kolizi tak může zcela zabránit nebo zmírnit její následky.

Systém záchranného brzdění vyvine maximální brzdnou sílu 8 m/s² a s nejvyšší intenzitou zpomaluje až do úplného zastavení. Systém se aktivuje při překročení patnáctikilometrové rychlosti a podle testů Volva dokáže za dobrých podmínek (suchá silnice) většině střetů zabránit nebo zmírnit jejich následky.

Velkou výhodou proti živému řidiči je to, že systém dokáže vyvinout v nejkratším možném čase maximální intenzitu brzdění a udržet ji po celou dobu (instruktoři bezpečné jízdy mají zkušenost, že běžní řidiči obecně nedokážou maximálně brzdit – rozpakují se pořádně dupnout na pedál).

V konkrétním případě víkendové nehody u Ostravy by systém řidiče, který pravděpodobně nedával pozor, varoval před překážkou a pak sám začal brzdit.

Když v roce 2017 tuniský atentátník najel kamionem do návštěvníků berlínského vánočního trhu, objevily se návrhy na dodatečnou montáž systémů i do starších vozidel (tzv. retrofitting), což je ovšem velice nákladné. Prý by to stálo až 200 000 Kč na jedno auto.

Od letošního května povinný i pro osobáky

V Evropské unii je pokročilý systém nouzového brzdění vyžadován zákonem u nových modelů osobních vozidel od května 2022. Od května 2024 je povinný pro všechna nově prodaná auta (i ta uvedená na trh dříve).

Asistenční a bezpečnostní systémy pro auta se vyvíjejí a ladí i v Česku.