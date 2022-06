České domácnosti se s předstihem připravují na krizový scénář. V obavách z výpadku plynu a z rostoucích cen elektřiny si pořizují kamna a krby na dřevo. A to i přes to, že se na ně nevztahují kotlíkové dotace. Do začátku topné sezony přitom zbývá ještě nejméně čtvrt roku, prodejci topidel však už nyní sotva stíhají enormní poptávku pokrýt. Také kamna na dřevo přitom potkala značná vlna zdražování, přičemž zdaleka není u konce.