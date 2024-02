Kanárským ostrovům hrozí kolaps. Oblíbená destinace nezvládá nápor turistů

Pedagog Carmelo J. León jako profesor pro cestovní ruch říká, že počet turistů na Kanárských ostrovech se za posledních 14 let zvýšil skoro o padesát procent. Loni na Kanárské ostrovy dorazilo 15 milionů návštěvníků, píše britský server Mirror.

Carmelo J. León zároveň dodal, že vysoký turistický zájem o Kanárské ostrovy není sám o sobě problém. Je však třeba na něj dostatečně reagovat. Spolu s akademikem Matíasem Gonzálezem Hernándezem se každopádně domnívá, že minimálně na Tenerife už prakticky není žádný volný prostor k bytové výstavbě.

Vysoký počet turistů v praxi přináší zvýšený tlak na pláže u moře i další oblíbené cestovatelské cíle. Problém to je i z pohledu nakládání s odpadem.

„Na některých plážích to začíná být už poměrně děsivé. Odpadní vody se v mnoha částech Kanárských ostrovů vypouštějí do moře bez jakékoliv předchozí úpravy,“ komentuje aktuální trendy Hernández s tím, že takto do míře proudí asi 40 procent odpadních vod, což ohrožuje faunu, flóru i celkovou turistickou přitažlivost Kanárských ostrovů.

I Kanárské ostrovy řeší bytovou krizi

Kanárským ostrovům se zároveň nedařilo zareagovat na rostoucí oblíbenost platformy Airbnb. Řada bytů, vil a rodinných domů je totiž využívána právě pro potřeby poskytování krátkodobého ubytování. Tamní nemovitostní trh ale kvůli tomu poměrně trpí. Volných nemovitostí je málo a jejich cena každý rokem roste. Turisté jsou navíc mnohdy hluční a ruší ostatní obyvatele bytových domů. Komplikace to tedy je i z hlediska sousedských vztahů.

Pedagogové Hernández i León se proto shodují na tom, že veřejný sektor musí zasáhnout. Do úvahy připadá mimo jiné budování nových škol i silniční infrastruktury, která turistickou popularitu jednoduše nezvládá. „Rozvoj Kanárských ostrovů nebyl doprovázen budování ekologické infrastruktury ani řešením problémů na místních silnicích,“ doplňuje Hernández.

Kritizují i ekologové

Do debaty se rozhodli zapojit i ekologové. Ti doplňují, že turisté denně porušují nastavená pravidla. Chodí do míst, kam nemají. Běhají a jezdí na kole mimo oficiální cesty. Využívají drony bez patřičných povolení. I proto se domnívají, že Kanárské ostrovy napodobují přístup nedaleké Barcelony, která rovněž v posledních letech zažívá nebývalý turistický nápor.

„Místní obyvatelstvo je vyháněno pryč. Najdete tu čtvrti, které jsou už jen víceméně částmi pro prázdninovou turistiku. Mnohde už na místní nenarazíte,“ komentuje trendy ekolog Eugenio Reyes.

Data z poslední doby ukazují, že počet turistů na Kanárských ostrovech se již vrátil na úroveň před vypuknutím pandemie nemoci covid-19. Statistiky zároveň říkají, že počet cestovatelů je na Kanárských ostrovech po celý rok poměrně stabilní. Nejsou tedy patrné výraznější sezónní výkyvy, čemuž nahrává i celoročně teplé počasí.

„Každý den je na Kanárských ostrovech v průměru 312 216 turistů,“ zní z Úřadu pro cestovní ruch Kanárských ostrovů.