Konec uhlí do roku 2030 bude stát teplárny nejméně 98 miliard korun, uvádí studie ČVUT

PRAHA České teplárny budou muset do konce roku 2030 investovat přibližně sto miliard korun, aby přešly z uhlí na plyn. Vyplývá to ze studie ČVUT, na které se podíleli zástupci Teplárenského sdružení, píše čtvrteční E15. Předpokládaná výše investic se pohybuje mezi 98 až 108 miliardami korun, přičemž první částka počítá s optimistickým a druhá s konzervativním scénářem. Varianty se liší z důvodu těžko odhadnutel­ných budoucích cen.

Pro transformaci tepláren­ství jsou zatím v připravo­vaných fondech vyčleněny desítky miliard. Konečná částka veřejné podpory ale zatím není jasně stanovena, píše E15. Při dnešních cenách emis­ních povolenek by zhruba 52 miliard přišlo z Moderni­začního fondu a 1,7 miliardy z Národního fondu obnovy. Teplárny s výkonem nad jeden megawatt by k tomu mohly využívat ještě provozní podporu. Studie předpoklá­dá, že ta do roku 2030 vyjde na 20 až 35 miliard, přičemž ministerstvo průmyslu a ob­chodu souhrnnou podporu odhaduje na zhruba 50 mi­liard.



I ministerstvem odhado­vaná částka je však podle Teplárenského sdružení ne­dostatečná, poznamenává deník. Část provozní podpory totiž podle šéfa sdružení Martina Hájka seberou vyšší provozní náklady. V teplárenství budou podle něj na přeměnu chybět miliardy.

Do nákladného přechodu na jiné, nízkouhlíkové palivo tlačí podniky zejména zdražující emisní povolenky. Teplárny je musí spolu s dal­šími emitenty nakupovat při vypuštění každé tuny oxidu uhličitého ze svého provozu. Od března se cena povole­nek pohybuje nad 40 eury za tunu, loni v dubnu stály polovinu.

Uhelné zdroje v Česku pokrývají zhruba 60 procent výroby tepla. Studie, která zkoumala teplárny s výkonem nad 20 megawattů, předpo­kládá, že 85 procent těchto zdrojů do konce dekády zrekonstruují, nebo na jejich místě postaví nové. Dvě třetiny současné výroby tepla z uhlí má nově obstarat zemní plyn. Další pětina uhlí bude nahrazena biomasou a přibližně 13 procent energeticky využitel­ným odpadem.

Teplárny v ČR podle Teplárenského sdružení zásobují teplem přibližně dvě pětiny obyvatel, teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům.