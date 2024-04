Americké přístavy jsou zranitelné. Ztrátu pohonu hlásí mnohé lodě opakovaně

V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se v zřítil čtyřproudový silniční most, do kterého předtím narazila nákladní loď. (26. března 2024) foto: Reuters

Podle dosavadního vyšetřování stálo za katastrofou nárazu kontejnerové lodi do mostu v Baltimoru selhání motoru, plavidlo bylo kvůli tomu neovladatelné. Ztráty výkonu lodních motorů ale nejsou v praxi ojedinělé, a to ani v blízkosti důležitých staveb, kde přišlo o pohon již několik stovek lodí, ukazuje analýza deníku The Washington Post.