Kryptosvět zapíše rok 2022 do černé kroniky. Prochází očistou, míní experti

„Rok 2022 se určitě zapíše do černé kryptokroniky. Viděli jsme, jak se kryptosvět pere s makroekonomickými dopady, které aktuálně všichni prožíváme, a zatím nevíme, jestli je schopen být vůči nim odolný,“ uvedl Adam Neuberger, spoluzakladatel projektu Probinex a expert na kryptoměny.

Nečekanou ránu zasadily kryptoměnám i dva krachy. Minulý rok v květnu zkolabovala digitální měna luna a na ni navázaný stablecoin terraUSD. Na hodnotě sice ztrácely všechny kryptoměny, luna ale byla v tomto směru zcela výjimečná. Ztratila totiž sto procent své hodnoty, investoři tak přišli o všechno. Podle odhadů blockchainové analytické společnosti Elliptic investoři takto ztratili 42 miliard dolarů.

V září vydala jihokorejská prokuratura na zakladatele projektu Do Kwona a jeho spolupracovníky zatykač. Událost se dotkla i dalších kryptoměn a vyvolala na trhu paniku. Výjimkou nebyly ani ty největší kryptoměny, tedy bitcoin a ethereum. Posléze se ale začaly odrážet ode dna. „Taková událost vždycky otřese s důvěrou v celý trh. Není to ale symetrické, zahýbe to více s důvěrou v altcoiny (označení pro kryptoměny mimo bitcoin, pozn. red.) než bitcoin,“ vysvětlil krátce po události ekonom Dominik Stroukal.

S končícím rokem přišla ještě jedna nečekaná pohroma – krach kryptoměnové burzy FTX, který byl pro komunitu nejspíš ještě větším překvapením než dnes již bezcenná terra s lunou. Burza vyhlásila bankrot v listopadu. Událost se také neobešla bez žalob a soudních tahanic.

Americké úřady tvrdí, že šéf FTX Sam Bankman-Fried tajně převáděl peníze klientů do své společnosti Alameda Research a používal je k nezveřejněným rizikovým investicím, nákupům luxusních nemovitostí a velkým politickým darům. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést. I tato událost měla dopad na cenu digitální aktiv, ale i kryptoměnové burzy obecně.

„Po pádu FTX má plno lidí strach, proto vybralo z burz své peníze, takže ty kvůli tomu mohou mít problémy s likviditou. Nedávno byl problém s Binance, kdy se začala šířit panika, že může padnout, byť to si nemyslím. Velké otočení nečekám, myslím, že se krypto bude hledat, nacházet dno, které zatím nevidím a postupně nabírat síly podobně jako v roce 2019,“ odhaduje další vývoj Neuberger. Cena bitcoinu po znepokojivých propadech, které vyvolal pád FTX, přešlapuje na místě mezi zhruba 15 až 17 tisíci dolary.

V průměru ale za letošní rok už odepsala více než 60 procent. Tato stabilita by mohla být předzvěstí delší stagnace. Myslí si to Vetle Lunde, analytik společnosti Arcane Research. „Mějte na paměti, že po masivních propadech obvykle následuje dlouhotrvající trh bez směru plný apatie a nevyzpytatelného váhání,“ uvedl Lunde pro agenturu Reuters.

Ozdravná očista

Podle analytiků by se krypto mělo z otřesů oklepat. „I když to tak z mnohých vyjádření vypadá, konec kryptoměn nás určitě nečeká,“ míní Jiří Havránek, poslanec za ODS. Podobně situaci vnímá také Eva Hlavsová, zakladatelka investiční platformy Fondee. Události uplynulého roku jsou podle ní ozdravnou očistou.

„Krypto vzniklo a vyrostlo neuvěřitelně rychle. Teď se musí roztřídit, co funguje, a co ne. Období pádů proto nevidím nijak negativně. Beru to jako součást vývoje, aby trh mohl dobře fungovat do budoucna. Nemyslím si, že padnou všechny kryptoměny, zejména ty velké budou pravděpodobně fungovat dál. Kryptu věří třináct procent světové populace, nemůže tedy jen tak skončit. Beru to tak, že pády k tomu prostě patří,“ uvedla Hlavsová pro MF DNES.

Na pročištění trhu sází i Neuberger. „Je jisté, že se prostředí hodně pročistí. Kdybych si měl vybrat tři kryptoměny, které určitě přežijí, tak jsou to bitcoin, ethereum, jehož blockchain využívá spousta dalších projektů, a polygon,“ vysvětluje.

Regulace na spadnutí

Významnou událostí, která v dalších letech zásadně ovlivní celý sektor, je finální verze regulace MiCA (Markets in Crypto-Assets, pozn. red.), kterou v říjnu 2022 potvrdil Evropský parlament.

Ta bude regulovat obchod s kryptoměnami a dalšími digitálními aktivy v Evropské unii. „MiCA přinese jasná pravidla a mantinely pro subjekty, které v kryptosvětě podnikají. Určitě to pomůže k větší důvěře a transparentnosti,“ očekává Neuberger. Nová evropská regulace pro obchodování s kryptoaktivy začne platit zřejmě od roku 2024. Kryptoměnové firmy budou na jejich základě mimo jiné k vydávání a prodeji digitálních měn v Evropské unii potřebovat licenci.