Tipy na dovolenou v Česku. Omrzelo se vám chodit po hradech, vyzkoušejte něco nového

Návštěvu kulturních památek, hradů a zámků zamýšlí 14 procent lidí, atrakce pro rodiny s dětmi pak desetina dotázaných. Aktivní dovolenou se sportem si chce užít osm procent Čechů. A například vysloveně adrenalinovou zábavu v podobě trialových sjezdů plánují čtyři procenta respondentů.

Ti, kteří chtějí kombinovat odpočinek se sportovním vyžitím, často míří do horských středisek. Skiareály totiž mají co nabídnout i v létě, přičemž každý rok přicházejí s něčím novým. Pro představu, investice pro letošní letní sezonu se vyšplhaly na čtvrt miliardy korun. Peníze šly do modernizace zázemí či na nákup nového vybavení v půjčovnách, jako jsou horská kola, elektrokola nebo koloběžky, a to například ve SkiResortu Černá Hora – Pec, na Ještědu, v Deštném či na Zadově.