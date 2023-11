Stávka ublíží ekonomice ještě víc, tvrdí vnuk vynálezce silonu. V čem podle něj Česko selhává?

Lidovky.cz: Rozumíte obavám lidí a firem z dopadů úsporných opatření v konsolidačním balíčku? Je namístě kvůli nim nebo třeba také drahým energiím či pomalému růstu platů stávkovat?

Nechápu, proč se stávkuje v podnicích. Nestačí protestovat proti vládě na náměstí? Když se stávkuje proti vysokým cenám energií, tak to ještě o něco víc ublíží ekonomice. Samozřejmě ale nechci nikomu upírat právo na stávku – odbory v podstatě dělají to, co mají v popisu práce...

Lidovky.cz: Nestávkuje se ale jen v průmyslových podnicích. Přidali se ve školách, ve zdravotnických zařízeních i leckde jinde, třeba jen symbolicky. Podle vás k tomu nemají důvod?