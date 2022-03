Ruští miliardáři pod tlakem. Někteří přišli kvůli sankcím až o polovinu svého bohatství

Jen v pondělí poklesly akcie ruských společností obchodované na londýnské burze o několik desítek procent.

Nejtvrdší pokles zaznamenaly akcie bankovní společnosti Sberbank, které spadly až o sedmdesát procent. Desítky procent odepsaly ale třeba i firmy Lukoil nebo Rosněfti. Moskevská akciová burza v pondělí pod tlakem ani neotevřela. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Největší propad potkal v uplynulých dnech zakladatele ropné společnosti Lukoil, Vagita Alekperova. Kvůli pádu akcií ropných a plynárenských společností přišel za několik dnů až o 13 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu téměř 300 miliard korun.

Jeden z velkých poklesů ovlivnil také ruského plynárenského magnáta Gennadije Timčenka, který léta patří mezi velmi blízké přítele prezidenta Vladimira Putina. Šéf hokejového klubu SKA Petrohrad a vlastník investiční skupiny Volga Group podle agentury Bloomberg přišel v roce 2022 až o polovinu svého jmění. Doplatil třeba na pokles cen akcií jeho petrochemické společnosti Sibur nebo plynárenské firmy Novatek.

V problémech je i vlastník Chelsea

Ukrajinská krize dopadla ale i na majitele anglického fotbalového klubu Chelsea, Romana Abramoviče. Spoluvlastník ocelárny Evraz přišel za několik dnů až o desetinu svého bohatství. Hodnota jeho jmění se nyní pohybuje okolo 14 miliard amerických dolarů. Právě Abramovič měl před lety jako první Vladimira Putina doporučit za nástupce tehdejšímu ruskému prezidentovi Borisi Jelcinovi.

Aby se Abramovič vyhnul některým protiruským sankcím, rozhodl se před pár dny předat správu nad fotbalovým klubem Chelsea charitativní nadaci klubu. Vlastníkem Chelsea je už od roku 2003.

Rusko-izraelského miliardáře kvůli silným vazbám na Západ měla před pár dny požádat ukrajinská politická reprezentace, aby se mezi Ruskem a Ukrajinou pokusil o zprostředkování míru.

Ukrajina sází na to, že Abramovič má k Putinovi údajně velmi blízko a tiskový mluvčí Romana Abramoviče to serveru The Athletic potvrdil. „Roman Abramovič byl kontaktován s žádostí o podporu pro dosažení mírového řešení mezi Ruskem a Ukrajinou. Snaží se pomoct,“ uvedl.

Miliardáři už kvůli sankcím schovávají jachty

Mezi některými ruskými miliardáři už kvůli sankcím ale vypukla panika. Podle deníku CNBC se bojí o svůj majetek, který se nyní snaží chránit. Týká se to třeba jachet, která přesouvají na místa, kam americké ani evropské právo nesahá.

Ruští miliardáři Oleg Děripaska a Michail Fridman invazi na Ukrajině otevřeně odsoudili a označili ji tragédii.

Přejí si, aby ukrajinsko-ruské krveprolití už skončilo. K ukončení války v Rusku vyzývají třeba i někteří úspěšní sportovci nebo umělci.

Protiruské sankce se postupně dostávají i do oblasti soukromého sektoru. Ruské národní týmy byly vyloučeny ze všech fotbalových organizací FIFA a UEFA. Západní produkční společnosti jako Walt Disney nebo Warner Bros pak kvůli invazi na Ukrajinu nebudou v Rusku uvádět své nové filmy.

Evropská unie se během víkendu přidala k Velké Británii a zakázala vstup do svého vzdušného prostoru i soukromým letadlům, což na ruské miliardáře rovněž negativně dopadne. Švýcarsko uvedlo, že se brzy odhodlá k obdobnému kroku.