Smutný konec slavné návrhářky: jde do vězení za pašování krokodýlích kabelek

Módní návrhářka Nancy Gonzalezová, jejíž doplňky nosila zpěvačka Britney Spears, a také například herci ze seriálu Sex ve městě, se v pondělí u soudu v Miami přiznala k pašování krokodýlích kabelek z rodné Kolumbie do USA. Půjde na 18 měsíců do vězení, informovala agentura AP. Gonzalezová byla zatčena před dvěma lety po odhalení sítě kurýrů, kteří kabelky dováželi na módní akce do New Yorku.