Nemít obchod? Nevadí. Coop nabídne vesnicím samostatné chladicí boxy

PRAHA Bez obchodu a rozvozu potravin – to je každodenní realita v případě některých tuzemských vesnic. Obyvatelé jsou tak nuceni cestovat i do několik kilometrů vzdáleného města, aby naplnili své lednice a spižírny.

Družstevní síť obchodů Coop se proto chystá v takových obcích instalovat samostatné chladicí boxy. První spustila před týdnem na Moravě. Doposud byly boxy instalovány vždy v návaznosti na prodejny.

Coop boxy

„Box v obci Medlovice je zavážen z prodejny, která je vzdálena jen několik kilometrů, v tuto chvíli bude zavážen dvakrát denně a zboží si stačí objednat jen tři hodiny před závozem. V případě zájmu pro nás není problém zvýšit četnost závozů,“ uvedl František Polák, předseda družstva, které chladicí box v Medlovicích provozuje.



Maso i mléko na objednání

Dovoz do boxu stojí zákazníky 30 korun a musí nakoupit minimálně za 300 korun. Box je dostupný po zadání kódu a funguje 24 hodin denně. Přímo do něj si mohou nakupující objednat i maso, uzeniny nebo mléčné výrobky. Zatím to sice není možné v případě mražených potravin, ale firma pracuje na změně.

Vedle potravin si mohou obyvatelé Medlovic nakoupit zboží z dalších e-shopů v návaznosti na službu Balíkobot.

„Obec má 370 obyvatel a obchod se zde neuživil. Výdejní box může být řešením, jak místním zjednodušit možnost nákupu bez složitého dojíždění. Proto jsme instalaci boxu podpořili alespoň poskytnutím místa a hrazením nákladů na elektřinu a připojení k internetu,“ doplnil místostarosta obce Roman Pavelka.



V tuto chvíli Coop provozuje už zhruba deset boxů a další se plánují, také se zvažuje rozšíření počtu výdejních schránek v již instalovaných boxech.



Coop začal rozvíjet projekt samoobslužných chladicích boxů minulý rok, a to v návaznosti na spuštění vlastního e-shopu, který je dnes v provozu u více než 500 prodejen. Některým zajišťuje v současnosti e-shop už více než desetinu obratu.

Rozšíření strategie

Šéf marketingu a rozvoje sítě Coop Lukáš Němčík považuje za další funkci boxů možnost zajistit zboží, které není v každodenní nabídce malých obchodů.

„Vesnické prodejny dnes v řadě míst stále více fungují jako centra, kde je možno nejen nakoupit potraviny, ale také třeba vybrat si peníze, nakoupit léky, vyřídit poštu či posedět v kavárně. Propojení prodejny s e-shopem a výdejním boxem je logickým rozšířením této strategie,“ uzavřel Němčík.

V současné době síť plánuje nový box v Uherském Brodě a zvažuje otevření boxu v Bělotíně, kde není jiná možnost nákupu potravin.

Podobnou cestou se vedle Coopu vydal také online supermarket Rohlík.cz. Ten provozuje 41 takzvaných Rohlík Pointů. Zároveň spolupracuje se společností Alza, přičemž AlzaBoxů s možností vyzvednout nákup z Rohlíku je 47.

„Síť Rohlík Pointů neustále rozšiřujeme a přidáváme například i dovolenkové lokality jako například Špindlerův mlýn. Momentálně plánujeme umístění desítek dalších venkovních Rohlík Pointů. Zaměříme se jak na velká města, tak i na ta menší,“ řekla mluvčí společnosti Denisa Morgensteinová.

Doručení do Rohlík Pointu je na rozdíl od Coopu zdarma. Zákazník však musí nakoupit alespoň za sto korun.