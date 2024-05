Kanada bude mít nové dvacetidolarové bankovky. Alžbětu vystřídá Karel III.

„Dvacetidolarová bankovka je kanadským tahounem, po kapsách, pokladnách a bankomatech po celé zemi jich koluje více než miliarda,“ uvedl guvernér kanadské centrální banky Tiff Macklem v tiskové zprávě.

„Hotovost stále zůstává důležitou platební metodou, těšíme se na vydání nové dvacetidolarové bankovky, kterou budou moci Kanaďané nadále s důvěrou používat,“ doplnil.

Slavnostní korunovace britského krále Karla III. proběhla na začátku května loňského roku. Kanadský premiér Justin Trudeau v té době oznámil, že kanadské dvacetidolarové bankovky a také mince, na kterých je rovněž královna Alžběta II. vyobrazena, dostanou nový vzhled.

Nová dvacetidolarová bankovka by měla být vertikálně orientovaná. Měla by být vyrobena z polymeru a měla by mít primárně zelenou barvu. Centrální banka také informovala, že do nové bankovky začlení vylepšené bezpečnostní prvky, které by měly zlepšit ochranu proti padělání. Na zadní straně by měl zůstat kanadský památník ve Vimy.

Kanadská centrální banka uvedla, že novou bankovku představí několik měsíců předtím, než bude vydána do oběhu. Její předběžný návrh musí schválit ministr financí.

Na konci roku 2023 bylo podle údajů kanadské centrální banky v oběhu více než miliarda dvacetidolarových bankovek.