V Aucklandu vydražili pírko vyhynulého ptáka. Zájemce zaplatil přes půl milionu

Dražitelé očekávali, že dobře zachovalé pírko ptáka huia dosáhne ceny maximálně do 3 000 novozélandských dolarů, finální cena tento odhad dalece překonala. Až do pondělní aukce držela rekord dražba pírka, které se v roce 2010 prodalo za 8 400 dolarů (120 tisíc Kč). Informaci přinesl deník The Guardian.

Peří jako ozdoba

Laločník ostrozobý (Hateralocha acutirostris) byl největší z novozélandských druhů ptáků, byl znám svým krásným zpěvem, převážně černým lesklým peřím a dlouhými ocasními pery zakončenými bílou barvou. Poslední potvrzené pozorování tohoto opeřence se uskutečnilo v roce 1907, i když se předpokládá, že pták žil ještě ve 20. letech 20. století.

Huia byl endemitem Severního ostrova Nového Zélandu. Jeho vyhynutí na počátku 20. století mělo dvě hlavní příčiny. První byl bezuzdný lov za účelem získání peří, po kterém byla celosvětová poptávka ze strany muzeí a bohatých soukromých sběratelů, huia se lovil i kvůli získání dlouhých, nápadných ocasních per pro módní ozdoby klobouků.

Druhou významnou příčinou jeho vyhynutí bylo rozsáhlé odlesňování nížin Severního ostrova evropskými osadníky k vytvoření pastvin pro zemědělství.

Pták byl pro původní obyvatele Nového Zélandu Maory posvátný. Objevoval se v písních a pořekadlech, nošení jeho peří bylo vyhrazeno pouze náčelníkům nebo vysokým kmenovým hodnostářům. Při příchodu Evropanů na Nový Zéland byli tito ptáci již vzácní, následná evropská mánie po jejich peří vedla k jejich dalšímu úbytku.

Pouze pro registrované

Leah Morrisová, vedoucí oddělení dekorativního umění v aukční síni Webb’s, kde se pírko v pondělí prodalo, si myslí, že cena vystoupala tak vysoko kvůli jeho vynikajícímu stavu. „Huia je ikonický pták a mnoho lidí má k němu nějaký vztah,“ řekla deníku The Guardian. Podle ní byl dražený kus jeden z nejlepších exemplářů, který se v poslední době objevil na trhu.

Peří ptáka huia je v zemi registrováno jako taonga tūturu (autentický poklad) na ministerstvu kultury a kulturního dědictví. V praxi to znamená, že ho může koupit pouze registrovaný sběratel a předmět nesmí opustit Nový Zéland bez povolení.

O původu konkrétního draženého pírka není mnoho podrobností. Dražební společnost nemohla prozradit informace ani o prodávajícím ani o kupujícím kvůli dohodám o mlčenlivosti. Uvedla však, že oba noví majitelé jsou registrovanými sběrateli a mají sídlo na Novém Zélandu. Ze zahraničí během dražby nepřišly žádné příhozy.

Aukce se zúčastnily asi tři desítky lidí, všechny nabídky však byly učiněny telefonicky nebo online. „Lidé sledovali růst ceny se zatajeným dechem“, uvedla zástupkyně dražební společnosti.

„Když se přihazování nakonec zastavilo a ozvalo se odklepnutí kladívka, v místnosti se ozval potlesk. To se na aukci často nestává,“ uzavřela Leah Morrisová podle The Guardianu.