Likérkový mistr Evropy. Ves se třemi výrobnami alkoholu předčí jen obec v Mexiku

Smíchat čtrnáct druhů bylinek, macerovat v 60procentním alkoholu, scedit, doplnit melasovým lihem, vodou. Postup, jakým vyrábí božkovský Stock svůj fernet a po něm ve více či méně pozměněné podobě i řada dalších likérek, vypadá jednoduše. Ve skutečnosti je to tak trochu alchymie. Letos uplynulo 95 let, co ji likérka z Plzně-Božkova provozuje po vzoru svého praotce zakladatele Lionella Stocka.

Od té doby se změnila jen jediná věc. Základ pro božkovské fernety už desítky let nevzniká v Plzni, kam Ital Lionello recepturu v roce 1927 přivezl, ale v Prádle u Nepomuku, kde nyní sídlí ještě dvě další likérky.