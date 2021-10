Penny se pustil do rozvážení potravin. Zatím ale jen v jednom regionu

Řetězec Penny spustil vlastní e-shop pod názvem PennyDomů. Rozváží nákupy k zákazníkům, a to prostřednictvím společnosti DoDo. Ta zajišťuje i přípravu objednávek. Službu zatím nabízí v Plzni, v případě úspěchu pilotního provozu plánuje rozšíření on-line nákupů do dalších lokalit. Firma Penny Market to v úterý uvedla v tiskové zprávě.