Plošný tarif není ideální, pomoc by měla být co nejadresnější, říká členka NERV Horská

Slevu letos automaticky započte odběratelům dodavatel elektřiny. A částka, kterou by měly domácnosti v tomto roce díky vládní pomoci ušetřit, zřejmě nebude závratná a těžko pokryje celý nárůst cen. Větší balík – 30 miliard korun – rozdělí vláda příští rok. Ale už zvlášť pro elektřinu, plyn a teplo.

Úsporný tarif je však plošný, což je řešení, jež nikomu, tedy ani nejpotřebnějším domácnostem výrazně nepomůže a je drahé pro státní rozpočet. Jenže pokud má být tato pomoc rychlá a automatická bez komplikované byrokracie, nemá vláda moc lepších možností. Například snížení sazby DPH z dodávek energií, které v těchto dnech oznámilo Německo a u nás loni v listopadu a prosinci uskutečnila předchozí vláda Andreje Babiše, nynější kabinet Petra Fialy odmítá. Takže plošné vyplácení tarifu formou slev na zálohách za energie pravděpodobně zůstane i při rozdělování druhé a větší „várky“ začátkem příštího roku.

Podle členky Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské se ale nabízí vhodné řešení pro domácnosti, kterým samotný plošný tarif s extrémním zdražením účtů za energie dostatečně nepomůže – zapojit víc sociální dávky. Především co nejdřív a pravidelně zvyšovat normativ, zjednodušeně řečeno strop, u příspěvku na bydlení. A takovým způsobem, aby byl příspěvek cíleně dostupný pro ohrožené domácnosti a poskytl částku, která jim dokáže zdraženou elektřinu, plyn či teplo v potřebné míře kompenzovat.

Lidovky.cz: V čem je vylepšení příspěvku na bydlení tak výhodné?

Zvýšit normativy u příspěvku na bydlení je to nejjednodušší, co můžete udělat. A hned. Není k tomu třeba žádná změna zákona a je to velmi účinné. Normativ může vláda flexibilně měnit. Třeba i několikrát za rok. A to i obráceně, v případě, že by ceny energií klesly, což nyní ale není vůbec reálné. Ale zkrátka nemusíme vymýšlet nic nového, stačí naplno využít to, co už existuje. S tím souvisí i valorizace základních sociálních dávek. Tedy to, co už vláda udělala dvakrát – zvýšení životního minima a existenčního, které se automaticky propisuje do dalších dávek.