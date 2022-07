Gazprom vyhlásil na dodávky plynu do Evropy stav vyšší moci. Musíme snížit spotřebu, varuje agentura

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) podle listu Financial Times (FT) krátce po zprávě Gazpromu varovala, že Evropa musí spotřebu plynu okamžitě snížit. Zmínila omezení klimatizace a prodej plynu průmyslovým odběratelům v aukcích, jinak podle ní hrozí, že v zimě bude surovina na příděl.

Šéf IEA Fatih Birol vyzval evropské vlády, aby „využily každý den“ a v dalších třech měsících naplnily zásobníky. „Poslední kroky Ruska k většímu omezení dodávek zemního plynu spolu s dalším narušením dodávek jsou pro Evropskou unii nejvyšší pohotovostí, uvedl Birol. Vyšší ceny podle něj sice už zčásti poptávku omezily, ale „Evropa musí před těžkou zimou přijmout další výrazná opatření“.

Gazprom v červnovém oznámení, které nyní vyšlo najevo uvedl, že nemůže plnit své závazky kvůli mimořádným okolnostem, nad nimiž nemá kontrolu.

Datum vyhlášení vyšší moci se zhruba kryje se začátkem omezování kapacity Nord Streamu 1 na současných zhruba 40 procent původního stavu. To ruská plynárenská společnost, nad kterou má kontrolu Kreml a která vývoz plynu potrubím z Ruska zajišťuje, zdůvodnila technickými problémy s kompresorovou turbínou.

Kanada v neděli poslala po opravě turbínu pro plynovod Nord Stream 1 do Německa. Uvedl to v pondělí list Kommersant s odvoláním na informované zdroje. Pokud nebudou žádné problémy s logistikou a na celnici, měla by podle listu turbína dorazit do Ruska za dalších pět až sedm dní.

Plynovod se měl po odstávce spustit v pátek, do té doby se ale nemusít turbína stihnout dodat.

9. června 2022

Poslední slovo má Rusko

Minulý týden také začala pravidelná údržba plynovodu. Trvat má do 21. července. Zejména v Německu se ale objevují obavy, že Gazprom provoz plynovodu po odstávce neobnoví.

To uvedl už na konci června německý ministr hospodářství Robert Habeck, který se obává úplného přerušení dodávek. Podle ministra hrozí „blokáda celého plynovodu Nord Stream v době, kdy na plynovodu začínají každoroční údržbářské práce.

Habeck rovněž varoval, že takovýto vývoj by mohl způsobit velké komplikace v zásobování plynem v zimních měsících. Dodal nicméně, že na léto má Německo dodávky plynu zabezpečené.

Nord Stream 1 se při každoroční údržbě obvykle odstaví na deset dnů. Podle Habecka by však vzhledem k dosavadnímu vývoji nebylo nijak překvapivé, kdyby Rusko oznámilo, že v rámci údržby narazilo na problém, kvůli kterému nelze provoz plynovodu obnovit. Úplné přerušení dodávek plynovodem Nord Stream 1 by zpomalilo plnění německých zásobníků plynu v rámci příprav na zimní sezonu.

Ve čtvrtek 30. června ministr zopakoval, že technické problémy hlášené Ruskem jsou pouhou záminkou pro omezování dodávek. „Všichni se shodují, že Nord Stream 1 by nyní mohl dodávat sto procent plynu,“ uvedl tehdy.

Německá vláda také už v červnu kvůli problémům s dodávkami plynu z Ruska vyhlásila stav výstrahy, což je druhý ze tří varovných stupňů krizového plánu pro dodávky plynu.

Rekordní dodávky do Číny

Zároveň Gazprom v pondělí potvrdil, že už v neděli zvýšil vývoz plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře na rekordní hodnoty. Do Číny zemní plyn dodává na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má uzavřenou s místní společností China National Petroleum Corporation (CNPC). Ta patří k největším energetickým skupinám světa.

„Dne 17. července byl u denního objemu dodávek ruského plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře stanoven nový rekord,“ oznámil Gazprom na komunikační síti Telegram.

Gazprom už začátkem července uvedl, že vývoz plynu do Číny v prvním pololetí meziročně zvýšil o 63,4 procenta.

Plynárenský gigant nyní dodává plyn i do Evropské unie, která ale už v minulých letech začala dlouhodobé smlouvy s ruským dodavatelem vypovídat a přecházet na smlouvy krátkodobé, u kterých zpravidla bývají ceny znatelně vyšší.

Po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu se EU začala od ruského plynu odklánět úplně a připravila plány, jak surovinu později zcela přestat od Gazpromu odebírat.

Rusko po konci současné plánované odstávky plynovodu Nord Stream 1 zřejmě naplno neobnoví dodávky plynu do Evropy, míní odborníci. Pokud firma dodávky obnoví alespoň v omezeném množství, nelze podle nich vyloučit, že se mohou kdykoliv zastavit.