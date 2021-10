Podnikatel Sekyra daroval Oxfordské univerzitě sto milionů korun, ta po něm pojmenuje nejstarší profesuru filosofie

Celkem 100 milionů korun daroval proslulé Oxfordské univerzitě český podnikatel Luděk Sekyra. Většinu této částky tvoří přímý příspěvek na nejstarší statutární profesuru filosofie na Oxfordu, White’s Professorship of Moral Philosophy. Profesura byla ustavena v roce 1621 Thomasem Whitem a po 400 letech zní od včerejška její nový název Sekyra and White’s Professorship of Moral Philosophy.