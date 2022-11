Za miliardový podvod s krevními testy dostala Holmesová 11 let vězení

Uzavřel se tak jeden z největších skandálů v historii amerického Silicon Valley. Obvodní soudce Edward Davila v kalifornském San José, kde byla Elizabeth Holmesová porotou uznána vinnou už v lednu, odsoudil osmatřicetiletou podnikatelku ve třech bodech investičního podvodu a v jednom bodu spiknutí.

Do výkonu trestu musí Holmesová, která je nyní těhotná, nastoupit příští rok v dubnu. Obhájci odsouzené podle Reuters požádají, aby mohla do té doby zůstat na svobodě po uhrazení kauce.

Trest 11 let odnětí svobody je nižší než 15 let, které pro Holmesovou požadoval státní žalobce, ale výrazně vyšší než 18 měsíců domácího vězení a veřejně prospěšné práce, které požadovala Holmesová.

Bývalá miliardářka k soudu promluvila v slzách krátce před vyneseném rozsudku. „Jsem zdrcená z toho, jak jsem selhala. V posledních několika letech jsem každý den cítila hlubokou lítost za to, čím si lidé kvůli mým chybám prošli,“ řekla a omluvila se zaměstnancům Theranos i zasaženým pacientům.

Obhajoba tvrdila, že Holmesová jednala nevědomě a stala se obětí svého bývalého byznysového partnera a milence Rameshe Balwaniho, který ji citově týral. Její právníci se ji snažili vykreslit jako ambiciózní, ale pomýlenou mladou zakladatelku, která si nebyla vědoma rozsahu selhání.

„Její zločiny poškodily důvěryhodnost a integritu, na kterých stojí podnikatelská ekonomika Silicon Valley,“ uvedli na druhé straně soudní místnosti žalobci.

Z nejmladší miliardářky zločincem

Společnost Theranos, která byla založena v roce 2003, vyvíjela technologii pro laboratorní analýzu, při které by místo klasických odběrů stačila jediná kapka krve. Hodnota společnosti Theranos se v roce 2014 odhadovala na zhruba devět miliard dolarů (tehdy téměř 187 miliard korun) a Holmesová platila za nejmladší americkou miliardářku.

Myšlenka Holmesové byla dát lidem okamžitý přístup k aktuálním informacím o jejich zdraví, a to pouze z pár kapek krve z prstu. Její zařízení v podobě černé krabice s názvem Edison mělo suplovat laboratorní krevní testy a zjistit člověku vše od rakoviny až po syfilis. Koncept spočíval v tom, že by si každý člověk mohl dojít do nejbližší lékárny, nechat se píchnout do prstu a bez pomoci doktora zjistit svůj zdravotní stav prakticky okamžitě.

Velkou část ze zhruba 900 milionů dolarů (tehdy asi 18,7 miliard korun), kterými Theranos disponoval, jí poskytli investoři včetně například mediálního magnáta Ruperta Murdocha či rodiny někdejší americké ministryně školství Betsy DeVosové. Ve vedení společnosti před propuknutím aféry byli i bývalý šéf americké diplomacie Henry Kissinger či exministr obrany James Mattis.

Jenže zařízení nefungovalo. Pochybnosti se objevily, když americký list The Wall Street Journal začal na podzim 2015 zveřejňovat sérii článků, ve kterých bývalí zaměstnanci tvrdili, že krevní testy prováděné Theranosem jsou nespolehlivé.

Dohromady měl Edison vykonávat až 250 testů, jenže ve skutečnosti dokázal provést jen zhruba desetinu z nich. Většinu testů společnost podle výpovědí bývalých zaměstnanců prováděla na komerčně dostupných strojích a kapičky krve se ředily, aby šlo vůbec test udělat. Výsledky testů se podle jejich výpovědí často diametrálně lišily v porovnání s výsledky z tradičních laboratoří.

V roce 2016 bylo Theranosu zakázáno provádět jakékoli laboratorní testování. Úřady prozkoumaly celé sídlo Theranosu a došly k závěrům, které potvrdily výpovědi zveřejněné deníkem Wall Street Journal. Obvinění z podvodu si vyslechla zakladatelka firmy Holmesová a bývalý prezident společnosti Balwani o dva roky později. Nicméně kvůli koronaviru a dalším okolnostem (Holmesová se provdala a otěhotněla) se soudní řízení protahovalo.