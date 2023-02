Kartel kvůli cukru? Ministr Nekula nechá prověřit skokové zdražení před Vánoci

Proto podal podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby situaci prošetřil, řekl v pondělí po jednání se zemědělci, potravináři a obchodníky. U výrobců cukru zdražila tato komodita za stejné období o 51 procent. Uvádějí, že hlavně kvůli cenám energií.

Současně ministr informoval také Českou obchodní inspekci kvůli nabízení cukru ve „slevě“, která podle něj žádnou slevou není. Mělo jít o zlevnění cukru ze 40 na 33 korun, což je podle něj v současnosti běžná cena.

Zdeněk Nekula @ZNekula Někteří hráči na trhu s potravinami se snaží zneužívat spotřebitele a šponují ceny, aby měli vyšší zisk. Řešili jsme to dnes se zástupci @AgrarniKomora, @PotravinarskaKo, @SOCR_CR a ÚZEI. Pokud jde o cukr, čísla hovoří jasně, proto jsem podal oficiálně podnět na @UOHS_CZ. https://t.co/yu5aW3K1aO oblíbit odpovědět

Ministr na pondělí svolal jednání ohledně cen cukru, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza ale už dříve avizoval, že nebude moci situaci příliš komentovat, protože se obává toho, že by se jednalo o kartelovou dohodu.

Ministr po jednání přístup obchodníků kritizoval. „Spíše jsem to vnímal jako jedno- nebo dvouvětou odpověď a nebylo to z jejich strany úplně vypovídající,“ prohlásil.

Prouza již dříve uvedl, že komentáře ministra o cenách cukru považuje za nelegální snahu o určování cen na trhu. Minulý týden řekl, že z jednání neočekává žádný zásadní posun a půjde na něj s jasným právním stanoviskem. „Zákon vysloveně zakazuje, aby spolu konkurenti sdíleli citlivé informace,“ řekl. Kritizoval také, že na schůzku ministr nepozval zástupce ÚOHS.

Prouza: Jednání bylo ministerská fraška

O dnešním jednání pak Prouza iDNES.cz řekl, že to byla fraška. „Ministr si dopředu vybral viníka bez ohledu na to, co na tom jednání slyšel. Že problém je úplně někde jinde než v obchodech. Ale s tím se bohužel u ministra Nekuly setkáváme dlouhodobě, že se rozhoduje na základě toho, co mu říkají kamarádi včelaři, místo toho, co mu říkají tvrdá data,“ sdělil prezident svazu.

Agrární komora ČR již dříve odmítla, že by za zdražováním potravin byli zemědělci. Podle prezidenta komory Jana Doležala si vůči obchodním řetězcům, které ovládají většinu trhu, nemohou diktovat podmínky. „Není možné očekávat zázračné řešení tohoto vleklého problému od jedné schůzky. Nicméně pokud chceme skutečně pochopit nějaký problém, je třeba nejdříve důkladně zanalyzovat situaci a k tomu je nutné získat relevantní vstupní data, která v tuto chvíli zejména na straně maloobchodu nemáme,“ uvedl.

Po jednání dodal, že mu také vadí přístup obchodních řetězců, jejichž zástupci na schůzce příliš nemluvili. „Chtěli bychom od nich slyšet objektivní příčiny - nikoliv za kolik nakupují nebo prodávají - ale objektivní příčiny toho, proč došlo k tak skokovému zdražení,“ sdělil prezident komory.

Ministr na závěr vyzval občany, aby hlásili jakékoliv podle nich nemorální chování výrobců potravin, zemědělců a obchodníků ohledně výroby a prodeje potraviny na ministerstvo, úřad pro to připravil mailovou adresu podnetypotraviny@mze.cz.