Celý Pražský okruh by mohl být hotový do roku 2032, věří šéf ŘSD Mátl

„Náš cíl je zhruba v tuto chvíli v letech 2027 – 2028 začít severní část Pražského okruhu stavět. Jelikož to bude velmi náročná stavba, tak musíme počítat tři čtyři roky na výstavbu, takže někdy kolem roku 2031, 2032 by se občané České republiky měli dočkat i severní části Pražského okruhu a dostavby Pražského okruhu jako celku,“ popsal Mátl.

Šéf ŘSD ale uvedl, že je to podmíněno zvládnutím úředních procedur a případných soudních rozhodnutí. Stavba Pražského okruhu je rozdělena na jedenáct úseků, zprovozněných je zatím sedm.

Projekt severní části nyní prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Mátl očekává, že ještě letos obdrží kladné stanovisko.

„A my začneme zpracovávat stavební dokumentaci v tuto chvíli už podle nového stavebního zákona, to znamená dokumentaci rovnou pro stavební povolení, neboli pro sloučené rozhodnutí. To znamená vynecháváme proces územního rozhodnutí, jdeme jedním procesem, pravděpodobně jedněmi námitkami, jedním odvoláním a jedním soudním procesem. Pokud toto zvládneme a ty soudy vyhrajeme, tak jsem přesvědčen, že jsme schopni zhruba do těch tří čtyř let začít s výstavbou severní části okruhu,“ řekl.

Kromě jihovýchodního úseku mezi Běchovicemi a D1 chybí právě tři úseky v severní části mezi Ruzyní, Suchdolem, Březiněvsí a Satalicemi. Na jihovýchodní úsek mezi Běchovicemi a D1 vypsalo ŘSD tendr loni v prosinci. Vítěz by měl být znám letos na podzim.

Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů. Naposledy se okruh řidičům rozšířil v roce 2010, kdy byl zprovozněn úsek od D1 k D5. První úsek se otevřel zhruba před čtyřiceti lety, a to 20. září 1983.