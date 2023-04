Ministr Jurečka představí, jak by se v budoucnu mohly valorizovat důchody

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Princip valorizací, který byl dosud uplatňován, nebyl podle politické reprezentace i ekonomů dlouhodobě udržitelný a valorizační schéma by se proto mělo trvale upravit.

Problém jsou zejména mimořádné valorizace, které přicházejí na řadu ve chvíli, kdy ve sledovaném období rostu ceny nejméně o pět procent.

Mimořádná valorizace přijde ještě letos v červnu. Podle starých pravidel by procentuální výměra důchodů tedy ta, kterou má každá důchodce odlišnou, stoupla o 11,5 procenta vzhledem k výši inflace za dané období. Takový růst by ale byl obrovský zásah pro státní rozpočet.

Vláda proto přišla s novými pravidly. Ty stanovují, že si každý důchodce polepší o čtyři stovky. Jeho procentuální výměra penze pak stoupne o 2,3 procenta. Řešení je ale pouze dočasné a týká se výhradně mimořádné valorizace v červnu. Vláda proto musí přijít s dlouhodobou koncepcí.

Jurečka už dříve uvedl, že místo mimořádných valorizací penzí by si raději v průběhu roku vyplácel měsíčně finanční částku, která by ale už dál neovlivňovala zvyšování penzí při dalších valorizacích.

Změny mají naznat také předčasné důchody. Loni totiž vznikla situace, kdy se kvůli hned dvěma mimořádným valorizacím vyplatilo jít do předčasného důchodu. Rozdíl může činit až několik tisíc korun. I to by se mělo změnit.

„Současné valorizační schéma zvýhodňuje ty, kteří si zažádají o předčasný důchod a zachytí valorizaci v době vysoké inflace. Ostatní mohou mít o stovky až jednotky tisíc korun méně,“ vysvětlila Helena Horská, členka národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonomka Raiffeisenbank.