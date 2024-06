Airbus rakouských aerolinek prolétl krupobitím. Bezpečně přistál i bez čumáku

„Let OS434 odstartoval ze španělské Palmy de Mallorca a mířil do Vídně. Během něj se ocitl v bouřkové cele,“ uvedla společnost Austrian Airlines ve svém prohlášení. Kroupy poškodily okna pilotní kabiny Airbusu A320 a kompletně zničily panely přídě letadla.

„Myslím, že jsme byli asi dvacet minut před přistáním, když jsme se dostali do mraku. Pak začaly turbulence,“ uvedla pro ABC News cestující letu jménem Emmeley Oakleyová. Dodala, že zvuk kousků ledu dopadajících na trup letounu byl jasně slyšet uvnitř.

„Cítili jsme, jak kroupy dopadají na letadlo. Znělo to, jako když vás bombardují kameny,“ napsala. Trvalo to asi dvě minuty, než stroj bouřkou proletěl. Po celou dobu podle jejích slov mezi cestujícími létaly kelímky i mobilní telefony.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ