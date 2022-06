Na inzerát v Praze volalo pět místních a dvacet Ukrajinců. Zájem o pronájmy roste, říká realitní makléř

Lidovky.cz: Jak to nyní vypadá s poptávkou po nemovitostech?

V prodejích výrazně klesá, v nájmech stoupá. Chodí méně lidí na prohlídku. Zatímco dříve jsme organizovali prohlídkové dny, kam během měsíce přišly desítky zájemců, dnes se ozvou třeba jen tři. Někdy se najde jen jediný, pro kterého je nemovitost vhodná.

Lidovky.cz: Prodej tedy trvá delší dobu, když je méně reakcí?

Takový trend už tu nějakou dobu byl. Poptávka dosáhla vrcholu loni v březnu, v dubnu, pak postupně klesala. Ale určitě to není tak, že by vůbec nikdo nevolal. Dnes je to zhruba o 25 až 30 procent méně než loni touto dobou.