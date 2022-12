Naděje na bílé Vánoce je velká, odhaduje meteorolog Šrámek. Člověk podle něj předpovídá počasí lépe než stroj

Lidovky.cz: Jak bude o Vánocích?

Do Česka dorazilo necelých čtrnáct dní před Vánocemi vyloženě zimní počasí. Z dnešního pohledu (rozhovor vznikal v úterý 13. prosince – pozn. red.) to vypadá, že mráz vydrží zhruba do 20. prosince.

Během úterka a středy, tedy okolo 21. prosince, by se mělo oteplit. V nížinách a přechodně i na horách se teploty dostanou nad nulu. Sníh, který teď leží, by měl hlavně v nížinách zvolna mizet. Sněhu ale místy leží poměrně dost i v nížinách, takže nestihne všechen roztát. Naděje na bílé Vánoce je proto letos vyšší než v předešlých letech.

Lidovky.cz: Jak moc vyšší?