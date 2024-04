Silicon Valley kontra bezdomovci. Město do boje nasadilo umělou inteligenci

Tímto způsobem se v kalifornském městě již aktuálně kontrolují třeba zaparkovaná auta v pruzích pro autobusy či výmoly na silnicích. Vedení amerického města si nyní od umělé inteligence slibuje i detekci vozidel, ve kterých žijí lidé. Vše ale zatím probíhá pouze v režimu testování, píše britský deník The Guardian.

V současné době vyjíždí speciální vůz do ulic San Jose každých pár týdnů, a to hlavně do městského obvodu s číslem 10. Tam se totiž často shromažďují lidé bez domova. I proto se tam často nacházejí také speciální parkoviště pro obytné vozy, které slouží pro potřeby dlouhodobého bydlení.

Bezdomovectví je v San Jose palčivý problém. Tamní trh s bydlením se totiž v rámci Spojených států amerických řadí k těm nejméně dostupným. Aby si zájemce mohl dovolit vlastní nájemní byt o jedné místnosti, musel by vydělávat zhruba 96 tisíc amerických dolarů za rok (asi 2,3 milionu korun). I proto počet bezdomovců v San Jose každým rokem roste. V roce 2009 jich bylo zhruba 4 200, v loňském roce tento počet o další 2 tisíce narostl.

Systém se postupně zdokonaluje

Město získané záběry následně zasílá technologickým firmám, které se projektu účastní. Řadí se mezi ně třeba společnosti jako Ash Sensors, Sensen.AI, Xloop Digital, Blue Dome Technologies nebo CityRover. Celý projekt je prozatím v testovací fázi a město nestanovilo konečné datum, kdy by mělo dojít k jeho vyhodnocení. Modely umělé inteligence se však postupně zdokonalují a vedení kalifornského města věří, že v budoucnu se význam tohoto softwaru ještě zvýší.

V úvahu připadá třeba rozšíření softwaru o detekci ztracených koček či psů nebo přerostlých stromů, které ohrožují domy nebo silnice. Prozatím je však hlavním cílem rozpoznání aut či stanů na ulicích, ve kterých lidé dlouhodobě žijí.

„Software sleduje, jestli jsou okna ve vozidle zakrytá. Zda jsou kolem něj ručníky či třeba odpadky,“ říká k projektu Ken Salsman, technologický ředitel společnosti Ash Sensors, která se na projektu podílí. Zároveň ale pro The Guardian dodal, že pro úspěšné rozpoznávání by bylo potřeba častější skenování ulic.

Obavy o soukromí

Umělá inteligence je zároveň vyvíjena tak, aby zachovávala soukromí. I proto dochází k rozmazávání obličejů nebo poznávacích značek. „Cílem není identifikace lidí, ale odhalování táborů, ve kterých lidé bez domova žijí,“ tvrdí Khaled Tawfik, ředitel IT oddělení ve městě San Jose.

Speciální software by mohl v budoucnu přispět i k efektivnímu řešení stížností ze strany obyvatel města. Tamní policisté musí velmi často řešit nelegální skládky, graffiti, nebezpečné výmoly nebo nepovolené tábořiště bezdomovců. Díky umělé inteligenci by se tyto stížnosti mohly v budoucnu řešit rychleji.