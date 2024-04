Chystáte se přivydělat si nějakou tu korunu odvozem starého papíru, skla či kovu do sběrny surovin? Pak si dobře spočítejte, zda vás samotná cesta tam a zpět nebude stát víc, než kolik za vytříděný materiál utržíte. Nejvyšší výkupní hodnotu má momentálně měď, za karton naopak obvykle nedostanete vůbec nic. A dobře si naplánujte i dobu, kdy se do sběrného dvora vydáte. Abyste v dlouhých frontách neztráceli to nejcennější, co všichni máme – čas.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit