Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz

Čtyřiatřicetiletý Číňan Wang Te-chaj se do Singapuru dostal poprvé před pěti lety. Spolu s manželkou si zde založil byznys a získal oprávnění, které mu dávalo právo v městském státě zůstat a podnikat. Bankou manželů byla tehdy švýcarská Credit Suisse, ovšem oba své zisky danili na Kypru. V Singapuru se pár hodlal dlouhodobě usadit, koupil proto i vilu za 17,2 milionů dolarů (zhruba 395 milionů korun).

V srpnu loňského roku se ale singapurský sen manželů rozplynul. Wang se totiž stal jednou z mnoha obětí rozsáhlých policejních razií kvůli praní špinavých peněz. Od té doby se vehementně snaží dokázat, že s touto praktikou nemá nic společného. Policie již ale prokázala, že muž měl potíže se zákonem už před příjezdem do Singapuru.

V průběhu srpna loňského roku provedly singapurské policejní složky četné razie po celém státě. Některým miliardářům zabavily úřady luxusní nemovitosti, auta či šperky v řadu stovek milionů dolarů. Ani po více než 6 měsících ale ještě o výsledcích není jasno, informovala agentura Bloomberg.

„Existovalo dost zřejmých otázek, které vyžadovaly mnohem přísnější a významnější hloubkovou kontrolu původu těchto lidí a jejich peněz,“ říká Christopher Leahy, výkonný ředitel singapurské společnosti Blackpeak (Holdings) Ltd., která se zabývá poradenstvím.

Policejní operace podobného rozsahu se na území Singapuru přitom odehrávají jen velice zřídka. Loni v srpnu však policisté zatkli několik osob z Turecka, Kambodže a Číny podezřelých ze zapojení do praní peněz ze své organizované trestné činnosti v zahraničí. Šlo hlavně o podvody a online gamblerství. Celkem úřady zabavily 62 automobilů a 152 nemovitostí.

Populární destinace pro miliardáře

Singapur se již několik desetiletí snaží přilákat miliardáře z celého světa a postupně se mu podařilo vybudovat finanční průmysl, který ve světě nemá obdoby. Díky této politice se stal jednou z nejbohatších ekonomik na světě. Štědré daňové úlevy a možnosti dlouhodobého pobytu přiměly řadu miliardářů k tomu, aby na území asijského městského státu zakořenili.

I kvůli pandemii nemoci covid-19 začali do Singapuru ve velkém mířit i Číňané. Statistiky ukazují, že od roku 2019 vzrostly přímé investice z pevninské Číny a Hongkongu o 79 procent na 19,3 miliardy singapurských dolarů (325 miliard Kč). Čínští investoři mění odvětví od technologií až po nemovitosti k nepoznání. Singapur je pro ně přirozenou volbou, neboť etničtí Číňané tvoří asi tři čtvrtiny tamního obyvatelstva a mandarínština je zde velmi rozšířená.

Aby se podobné problémy v budoucnu neopakovaly, v Singapuru nyní řeší, jestli by nebylo lepší zpřísnit až příliš benevolentní imigrační pravidla. Ta by mohla v praxi počet problémů s praním špinavých peněz výrazně eliminovat. Na druhé straně by se tím ale mohl výrazně snížit počet bohatých, kteří by chtěli na území Singapuru žít.

Singapur připouští, že snaha zastavit praní špinavých peněz je ale velice obtížná. „Někteří lidé mohou předstírat, že jsou zaměstnáni ve společnostech, které jsou neaktivní anebo provozují aktivní společnosti, které maskují pohyb neoprávněně získaných příjmů,“ řekl v parlamentu ministr Tchan Se-e Leng.

„Stovky a stovky společností používají stejnou adresu,“ říká Čchu-a Čung vedoucí skupiny Moody’s Analytics Inc. pro finanční kriminalitu v Asii, Tichomoří a na Blízkém východě. „V čem podnikají, vůbec netušíme,“ uzavírá podle Bloombergu.