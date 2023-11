Síť X ztrácí inzerenty, kvůli Muskovu protižidovskému výroku přijde o miliardy

Sociální síť X může kvůli jejímu majiteli Elonu Muskovi do konce roku o příjmy z reklamy ve výši až 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun). Musk na svém profilu sdílel protižidovský příspěvek. Informoval o tom s odvoláním na interní dokumenty deník The New York Times (NYT).