Skipasy zdražily i v zahraničí. Kde v Alpách vsadit na jistotu?

Teploty klesly a po několika týdnech přišlo sněžení. K tomu mohli provozovatelé skiareálů začít znovu i s umělým zasněžováním. Například v oblasti SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental díky rozšíření retenčních jezer Hartkaiser a Tanzboden může být lyžařský areál kompletně zasněžen již během čtyř dnů, dvakrát rychleji, a díky rozšíření fotovoltaických systémů dokonce i o čtvrtinu levněji než dříve. Zdejších 270 kilometrů sjezdovek si tak návštěvníci mohou vychutnat naplno. Ceny skipasů ale šly i tam nahoru.

Tři dny tak vyjdou v hlavní sezoně na 177,50 eura pro dospělého a 89 eur pro dítě. Výrazně ušetřit však můžete na konci sezony (od 18. března do 10. dubna), kdy SkiWelt nabízí dětem do 15 let při pobytu od tří dnů skipas zdarma (ke skipasu rodičů).