Uzavření závodu v Rusku srazilo Škodě Auto zisk o více než polovinu

Škoda Auto Group je v rámci německého koncernu zodpovědná za aktivity Volkswagenu v Rusku. „Po vypuknutí války zastavila společnost Volkswagen Russia výrobu, nicméně zaměstnanci ve výrobním závodu v Kaluze zůstali zaměstnáni a mzdy jim byly vypláceny po celou dobu pozastavení výrobní činnosti,“ uvedl předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer.

Celkem tak Škodě výpadek ve výrobě a v prodejích přinesl výpadek příjmů ve výši 700 milionů eur, tedy zhruba 17 miliard korun. Podobně jako jiné evropské automobilky se Škoda snaží svoje obchodní aktivity v Rusku prodat. „Jsme v závěrečné fázi této transakce, ale nemohu zacházet do podrobností, uvedl Zellmer.

Problémy v Číně ale i Nizozemí

Celkem v Rusku prodala skupina 18.299 vozů ve srovnání s více než 90 tisíci v roce 2021. Rusko ale není zdaleka jediné, kde se prodeje aut zprostředkované pod logem s okřídleným šípem propadly. Pokračoval rovněž i prodejní sešup v Číně, který během dvou let tuto zemi srazil z jedničky na šestou příčku. Celkem zde Škoda prodala 44 600 vozů (zhruba stejně jako v Polsku). O rok předtím to bylo přes 70 tisíc a v roce 2020 dokonce 173 tisíc vozidel.

Další citelný propad jako v Číně, která se obrací k domácím výrobcům, zaznamenala škodovka i v Nizozemí. Tam meziročně přišla o zhruba čtvrtinu obchodů, což je srovnatelné s prodejními čísly Turecka. To je ale dlouhodobě zasažené masivní inflací. V Česku škoda prodala 71 tisíc osobních aut a po přeskočení Ruska se tak stala druhým nejvýznamnějším trhem po sousedním Německu 134 tisíc aut.

Jediným z hlavních ukazatelů, který Škodovce během loňského náročného roku stoupal, byly i přes citelný pokles dodávek aut tržby z jejich prodeje. Ty meziročně stouply o zhruba 3,3 miliardy eur na zhruba 21 miliard eur. To je podle finančního ředitele škody Auto Kristiana Schenka dáno tím, že Škodovka častěji prodávala dražší modely, zejména elektroauta, zvýšením odbytů i jiných koncernových vozů na trzích, kde je za prodej zodpovědná Škoda a citelným zvýšením prodejů aut v Indii.

Tam se během loňska podařilo prodat bezmála 52 tisíc vozů zejména modelů Cushaq a Slavia. To znamená meziroční růst o 127 procent. Dodávky na ostatní velké trhy ale proti předloňsku pokulhávaly. Například do států západní Evropy poklesly o osm procent na 377 tisíc vozů a do střední Evropy desetinu na zhruba 148 tisíc aut.

Novým trhem, kam od července bude škodovka dodávat auta, je stomilionový Vietnam. Do něj by automobilka chtěla ročně dodávat zhruba 40 tisíc nových vozů ročně, potenciál země je ale ještě vyšší, věří šéf prodeje Martin Jahn.

Hospodaření škodovky ale významně ovlivnil i růst investic zejména do výroby elektromobilů. Ty se meziročně zvýšily o 48 procent na 1,15 miliardy eur. Do roku 2026 totiž chce výrobce představit další tři elektromobily v kategoriích malých, kompaktních i velkých vozů, dodal Zellmer.