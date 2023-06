Koncern VW chce víc vydělávat. Reorganizace výroby čeká i Škodu

Do budoucna se výroba skupiny velkoobjemových značek, kam vedle Škoda a Volkswagenu patří i Seat a Cupra, chce více zaměřit na využití výrobních závodů napříč značkami a platformami. To znamená, že by se v jednom výrobním závodu vyrábělo více značek.

Škoda zároveň zopakovala, že její budoucnost je elektrická, i když se v současném období transformace průmyslu na elektromobilitu v produktech i výrobě zaměřuje na uspokojení rozdílných potřeb všech zákazníků v různých regionech, a to z hlediska velikosti i druhu pohonu. „Škoda bude již brzy nabízet nejrozmanitější portfolio ve své historii a obsáhne to nejlepší z obou světů: šest plně elektrických modelů, stejně jako vozy s vysoce účinnými moderními spalovacími motory. V nabídce Škoda budou také verze s plug-in hybridními a mild-hybridními pohony,“ uvedl mluvčí automobilky Pavel Jína.

Letos automobilka představí novou generaci vozů Kodiaq a Superb. Oba budou dostupné s benzinovými, dieselovými či plug-in hybridními pohony. Škoda letos uvede modernizované modely Scala a Kamiq, následovat bude modernizace modelu Octavia a dále nový plně elektrický Elroq v roce 2024.

Volkswagen Group stále hledá vhodnou lokaci pro další gigafactory. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí ohledně konkrétní země či lokality. Poloha České republiky ve středu Evropy podle zástupců Škody znamená velkou výhodu pro společnost Škoda i Česko. V okruhu 200 kilometrů se nachází pět závodů koncernu, což je relevantní, i když ne jediné kritérium při výběru lokality na výrobu bateriových článků. Zákon o snižování inflace v USA (IRA) odstartoval boj o investice, který sahá daleko za hranice Evropy. Jeho protiváhou je Průmyslový plán Zelené dohody Evropské komise. Pokud se v jeho důsledku objeví výhodnější pobídky, zohlední to koncern Volkswagen při svém rozhodování.

Koncern VW chce zvýšit rentabilitu

Německý automobilový koncern Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit rentabilitu tržeb (ROS) na devět až 11 procent. V aktualizované finanční strategii společnost uvedla, že toho chce dosáhnout nižšími náklady a ukázněným investováním. Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz řekl, že koncern se soustředí na udržitelné vytváření hodnot místo na objemový růst.

„Náš nový model řízení je založen principech ziskovosti, nižších fixních nákladech a disciplinovaných investicích. Historicky se naše společnost často snažila zvyšovat ziskovost objemovým růstem – a v této strategii jsme úspěšní. Jsme ale přesvědčeni, že transformace našeho průmyslu k elektrické mobilitě a digitalizaci vyžaduje nový přístup,“ řekl Antlitz. Nový model řízení se proto soustředí na silné značkové skupiny a technologické platformy napříč značkami. „To upřednostňuje udržitelné a ziskové vytváření hodnot před objemovým růstem,“ uvedl Antlitz.

Od roku 2023 do roku 2027 chce skupina Volkswagen dosahovat průměrného růstu prodejů o pět až sedm procent. Poté chce růst naplánovat podle vývoje tohoto odvětví. Strategickou rentabilitu tržeb chce do roku 2030 zvýšit na cílových devět až 11 procent.

Koncern chce rovněž v nadcházejících letech snížit náklady na hmotné investice a také na výzkum a vývoj. Podíl investic tak má do roku 2027 klesnout pod 11 procent obratu. Pro letošní rok koncern plánuje podíl investiční výdajů na 14,5 procentu tržeb.

Antlitz již před týdnem oznámil, že koncern Volkswagen chce do roku 2026 zvýšit zisk své stejnojmenné značky osobních automobilů o přibližně deset miliard eur (237,4 miliardy Kč). To mu má pomoci zvýšit rentabilitu tržeb na cílových 6,5 procenta. Výroba vozů značek Volkswagen, SEAT, Cupra a Škoda a užitkových vozů Volkswagen bude proto v zájmu efektivity více sladěna.