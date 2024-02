Slovensko brojí proti nezaměstnanosti, na boj vyčlení přes 300 milionů eur

„Nezaměstnanost se sice pohybuje kolem historických minim, ale nadále je chronický problém s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi. Chceme dosáhnout toho, aby maximální množství lidí, kteří mohou pracovat, bylo zaměstnáno nebo pracovně aktivních,“ uvedl Tomáš.

Prostřednictvím projektu na zvelebování měst a obcí se do menších prací bude moci od dubna do konce letošního roku zapojit 15 000 dlouhodobě nezaměstnaných. Za to ke stávajícím sociálním dávkám, jejichž pobírání v plné výši je už teď až na výjimky podmíněno odpracováním určeného počtu hodin v různých programech, dostanou shodně 86,80 eura (2210 Kč) měsíčně.

Na celkovém počtu zhruba 170 000 registrovaných nezaměstnaných na Slovensku na konci loňska se lidé, kteří byli bez práce déle než rok, podíleli dvěma pětinami.

„Do konce kalendářního roku bude moci každá vesnice, každé město využít dlouhodobě nezaměstnaných k tomu, abychom vesnice a města měli čistší. Budou to stovky měst a vesnic, které projekt využijí,“ uvedl předseda Sdružení měst a obcí Slovenska Jozef Božik. Dodal, že dlouhodobě nezaměstnaní budou například uklízet veřejné prostranství či vykonávat drobné opravy.

Prostřednictvím samostatného projektu financovaného z evropských fondů pak chce stát poskytovat pobídky na zaměstnávání znevýhodněných uchazečů o práci, mezi které se řadí například lidé s nízkou kvalifikací či handicapováni obyvatelé.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku loni v prosinci stoupla na 3,88 procenta z listopadových 3,84 procenta. V předposledním měsíci loňska byla na nejnižší úrovni od začátku roku 2021, od kdy jsou údaje podle nynější metodiky vykazovaní nezaměstnanosti dostupné.