Stát má zálusk na úspory obcí. Půjčené stamiliardy z jejich účtů by mohly „zahojit“ státní rozpočet

Stát má stamiliardové dluhy, města a obce i kraje zase stamiliardové přebytky. To by chtěl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) změnit. Municipality by podle něj měly více investovat, a podpořit tak českou ekonomiku. A nejen to – volné peníze, které se hromadí, by si samosprávy měly ukládat místo u bank raději ve Státní pokladně, a tím je dávat k dispozici na financování deficitu státního rozpočtu.

