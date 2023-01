Doporučujeme

Do značné míry to připomíná jízdu na sáňkách po zledovatělém svahu. Rychlost to ještě není závratná a začne-li se včas brzdit, nemusí být dojezd pod kopec „cítit sádrou“, v lepším případě. Příměrem s rozjetými sáňkami a rýsujícím se rizikem nehody lze charakterizovat stav hospodaření českého státu.