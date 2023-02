Hon na stavebniny je pryč, vrátí se i slevy. Drahé energie trápí výrobce zdiva a dalších materiálů

Předpokládat se letos prakticky s jistotou dají dva jevy. Výrobci se budou snažit rostoucí ceny energií a vůbec všeho, co sami potřebují, promítnout do cen. Jenže drahé hypotéky zabrzdí výstavbu takovým způsobem – a to i v okolních zemích –, že zákazník bude zase, přinejmenším u části materiálu, chvíli pánem.

Ceny stavebních materiálů jsou v současnosti o desítky procent vyšší, než byly před dvěma lety. Izolační vaty, polystyren nebo plastové trubky na sanitu stojí více než dvojnásobek. Výrazně dražší jsou cihly, tvárnice a prakticky veškerý dřevěný materiál včetně trámů a desek. Situace je ale mnohem lepší, než byla například loni na jaře. U dřeva je zase klidnější než během paniky v roce 2021, kdy si, zjednodušeně řečeno, Američané zavření doma během pandemie začali vylepšovat své dřevěné terasy a vůbec dřevěné domy, a ve výsledku způsobili zásadní nedostatek dřeva a raketový růst cen i v Evropě.