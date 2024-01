Streamovaná zábava zdražuje jen opatrně. Kolik letos zaplatíte za Netflix a spol.?

Sledování placených filmů a seriálů přes internet na vyžádání (VOD) v pohodlí domova i na cestách si čeští diváci zjevně zamilovali. Z posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z loňského listopadu vyplývá, že videa online sleduje 71 procent osob starších 16 let, přičemž ve věkové skupině 16 až 24 let je to prakticky každý (99 procent).

Intenzivně sílí i obliba placených videoslužeb. Ty podle ČSÚ sleduje už přes 35 procent lidí starších 16 let, což je o 13 procentních bodů víc než před rokem a o pětinu více než v roce 2022.