A vedle toho hodlá do unijní směrnice prosadit větší důraz na podporu takzvaných syntetických paliv. Právě ta by prý mohla nahradit z ropy vyráběné pohonné hmoty, zvlášť začne-li od roku 2035 platit faktický zákaz prodeje nových aut s klasickými spalovacími motory (provoz těch dříve koupených by omezen nebyl).

„Česko nepodpoří v EU zákaz prodeje nových osobních vozů se spalovacími motory, nebude-li možné v autech využívat syntetická paliva,“ ohlásil Kupka před jednáním se svými protějšky ve Štrasburku. Schůzka výraznější posun ale nepřinesla.