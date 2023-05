Syntetická paliva pro fajnšmekry. Nepůjde o masovou záležitost, spíš na nich výrobci ztratí stovky miliard

Navzdory plánovanému zákazu prodeje nových vozů na benzinový či dieselový pohon od roku 2035 by na území Evropské unie nejspíš i po tomto datu měla dál existovat cesta pro spalovací motory. Nesou název syntetická paliva. Auta, která je budou využívat, by se mohla – na základě již schválené unijní výjimky – prodávat i nadále, byť přesné podmínky známy dosud nejsou. E-paliva by též mohla v klasickém řetězci nahradit či případně doplnit tradiční naftu a benzin tak, aby je mohla tankovat a využívat i současná (starší) auta.