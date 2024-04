Test elektrické toyoty. Šetří baterii, ale dokáže zkomplikovat dlouhé cesty

U elektromobilů se část potenciálních kupců děsí životnosti baterie. Toyota na to jde poměrně odvážně – nabízí na ni záruku milion ujetých kilometrů nebo deset let provozu. Je to ovšem něco za něco. Toyota výrazně omezuje nabíjení, umí tak zkomplikovat dlouhé cesty a navíc vyžaduje každoroční servisní kontroly baterie.

Omezení nabíjení je to hlavní, co lidé pocítí. První verze elektrického modelu BZ4X dovolila dokonce jen dvě rychlá nabití denně, dalších 24 hodin šlo pak nabíjet jen pomalu. Jak se s takovým omezením jezdí například v momentě, kdy člověk musí nečekaně někam vyrazit? Chtěli jsme to zkusit.

Než ale došlo k zápůjčce, Toyota model vylepšila, nyní lze během 24 hodin nabít už 3,8 baterie. To by mělo stačit i na cesty přes tisíc kilometrů i v únorovém počasí, včetně mrazu a vánice. Testovací jízda redakce Lidovky.cz mířila na slovensko-ukrajinskou hranici, což je bohužel v posledních dvou letech poměrně pochopitelný cíl cesty – někoho tam dovézt nebo vyzvednout.