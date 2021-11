Tisíce Čechů vyrazí na svátky za hranice, na vyšší ceny nehledí. Zájem oproti loňsku vzrostl o stovky procent

Kromě proočkovanosti přispěly k zájmu o cestování i proplacené vouchery za zrušené pobyty kvůli covidu či mírnější podmínky cestovek. Za dovolenou si však letos turisté připlatí.



„Bodem zlomu, od kterého zájem o cestování znovu roste, byl okamžik, kdy jsme klientům vyplatili všechny nevyužité vouchery. Díky čistému stolu se znovu vrátila ochota klientů rezervovat si zájezdy,“ popsal webu Lidovky.cz Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fischer jeden z důvodů, proč Češi navzdory nové vlně pandemie začínají opět kupovat zájezdy.

Nevyužité poukazy za zrušené zájezdy kvůli covidu v rámci takzvaného „lex voucher“ musely cestovní kanceláře proplatit do půlky září. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové je aktuálně k nákupu zimní dovolené u nich využívá už jen zhruba okolo pěti procent klientů.

Před rokem v zimě čeští turisté mířili především do zemí, kde tou dobou platila volnější protipandemická pravidla, typicky třeba do Španělska. Oblíbené byly loni i Maledivy, Zanzibar či Spojené arabské emiráty a Egypt. Letos však přibývají také země, kde očkovaným turistům nově odpadají nepříjemnosti s testováním či hrozba karantény. Cestovní kanceláře navíc nastavily přívětivější storno podmínky, případně snížily zálohy.

Ceny zvedá inflace i energie

Naopak může Čechy od nákupu dovolené odrazovat zdražení, které se pod vlivem rostoucí inflace nevyhnulo ani zájezdům. „Náklady výrazně rostou také například u paliv a energií, což v konečném důsledku může ovlivnit i ceny za ubytovací a další služby,“ vysvětluje mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. Dodala, že letos tak jejich klienti v průměru utratí za zimní dovolenou o čtvrtinu více než vloni.

Konkrétně za dovolenou na Vánoce a Nový rok podle mluvčí cestovní agentury Invia Řezníčkové typický turista letos zaplatí asi 22 tisíc korun. Přesto zájem o dovolenou na závěr letošního roku podle ní narostl oproti krizovému loňsku o stovky procent.

„Po loňském roce, který byl na cestování během vánočních svátků a silvestrovských oslav poněkud skromný, se Češi vrací k předchozímu stoupajícímu trendu a vyrážejí na svátky do zahraničí. Už nyní evidujeme 65procentní zájem oproti předcovidovému roku 2019 a rezervace přibývají,“ uvedla Řezníčková.

To potvrzuje i konkurence. „Vánoce a Silvestr pravidelně patří mezi nejžádanější termíny, Češi si zvykli trávit závěr roku v zahraniční,“ přizvukuje Petr Kostka z Exim Tours. „Termíny kolem vánočních svátků a Nového roku jsou u některých oblíbených hotelů vyprodané i několik měsíců dopředu,“ přidává se Ilona Topolová, mluvčí CK Blue Style.

Loni navíc zůstávala zapovězená i silvestrovská lyžovačka. Poptávka po pobytech na horách je proto letos silná i navzdory zatím nejasným podmínkám pro lyžařské areály. Vedle nich je zájem také o lázeňské pobyty a Vánoce strávené v teplých krajích. Portfolia cestovních kanceláří se totiž na covidové poměry značně rozšířila, a to i o některé oblíbené exotické destinace. Postupně přibývají také letecké spoje.

Nabídka se rozrůstá

„Klienti mohou během této zimní sezony vybírat ze zájezdů do Dominikánské republiky, na Zanzibar, na Maledivy a nově také do Keni a mexického Cancúnu. Do dálkových destinací bude létat z pražského Letiště Václava Havla pro Čedok letecká společnost Luke Air s Airbusem A330-200,“ láká mluvčí Čedoku Pavlíková. Dodala, že první podzimní lety do dominikánské Punta Cany i na Maledivy byly z Prahy téměř plně obsazené. Dostupné zůstávají podle ní také ostrovy Mauricius či portugalská Madeira.

Nejčastěji však podle Řezníčkové plánují Češi strávit Vánoce v Egyptě, kam míří téměř třetina českých klientů cestovní agentury Invia. Na druhé místo usadila trvající covidová omezení dovolenou v Česku.

„Za zahraničních destinací následuje Rakousko, Spojené arabské emiráty, Kanárské ostrovy, Dominikánská republika, ale také Zanzibar, Maledivy, Itálie nebo Maďarsko,“ vypočítává Řezníčková. A upozorňuje, že například o Maledivy, které zůstaly jako jedny z mála exotických destinací loni pro turisty otevřené, je letos trojnásobný zájem než dřív.