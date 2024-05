Těžší stroje se při turbulencích třesou méně, říká dopravní pilot. Největší problém je radarem nezachytitelný

Turbulencí, tedy jevu, jenž umí pořádně zamávat i s velkým dopravním letadlem, je více druhů. Největší problém představuje tzv. Clear Air Turbulence (CAT), která vzniká na rozhraní dvou vzduchových mas a nedá se zachytit meteorologickým radarem.

Pro piloty zvládání takových situací nepředstavuje žádný problém, cestující se mohou důsledkům turbulencí bránit zapnutím bezpečnostních pásů a dodržováním pokynů palubního personálu. „Pokud je pokyn Seat belts on, určitě se připoutat, a když není, tak pokud možno taky,“ řekl serveru Lidovky.cz dopravní pilot a instruktor letecké školy AeroPrague Jan Brzák.

Lidovky.cz: Co je to vlastně turbulence, jak vzniká a jak se projeví na průběhu letu?

Je několik druhů turbulencí. V malých letadlech, která létají v malých výškách, se setkáváme hlavně s mechanickou turbulencí, způsobenou prouděním vzduchu přes překážky, a termickou turbulencí, jež je způsobená nestejnoměrným ohříváním zemského povrchu, kdy vznikají nestejnoměrné stoupavé proudy vzduchu. Obojí způsobuje jisté nepohodlí, obzvlášť pro lidi, kteří nejsou zvyklí létat, ale pro bezpečnost letu to v naprosté většině případů nepředstavuje problém.