Ukrajinci už na trhu práce nejsou. Lidé s kvalifikací se dají najít v Asii, říká ředitel personální agentury

„Měli bychom se zaměřit na země, které mají velkou populaci a pro jejichž občany jsou naše lokální a mzdové podmínky trhu práce atraktivní,“ dodává. Zaměstnavatelé už podle něj objevili Filipíny a velkou výpomoc by pro nás mohla představovat Indonésie. Máme ale i domácí rezervy, a to mezi mladými do 26 let.

Lidovky.cz: Jedním z důvodů nedávné masové stávky je i nedostatek lidí, s nímž vláda neumí firmám pomoci. Nedostatek u nás vládne už nejméně čtvrtstoletí. Jak se to dá řešit?

Nedostatek lidí tady trvá od nepaměti. Má to své důvody. Před rokem 2008, kdy svět zasáhla finanční a pak hospodářská krize, začínali v Česku vedle Slováků pracovat Ukrajinci. A také hodně zaměstnanců z Rumunska a Bulharska. Po skončení krize v roce 2009 zažívalo Rumunsko mezi zeměmi Evropské unie suverénně nejrychlejší růst průměrných mezd.